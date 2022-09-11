Beşiktaş ile Başakşehir, Süper Lig'in 6. haftasında kozlarını paylaşacak. Karşılaşmaya ilişkin ayrıntıları öğrenmek isteyen kişiler internette araştırma yapmaya devam ediyor. Peki, Beşiktaş Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş Başakşehir maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

BEŞİKTAŞ BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Beşiktaş Başakşehir maçı 12 Eylül Pazartesi günü saat 19.00'da başlayacak.

Karşılaşmada Halil Umut Meler düdük çalacak. Karşılaşmada yardımcı hakemler Ceyhun Sesi Güzel ve Kemal Yılmaz, dördüncü hakem ise Kadir Sağlam olarak açıklandı.

BEŞİKTAŞ BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş Başakşehir maçı beIN Sports 1'de canlı olarak ekrana gelecek.

