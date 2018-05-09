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Beşiktaş Batuhan Sergen Yalçın'ı resmen açıkladı

ESPOR HABERLERİ  | 09.05.2018 09:08 | Son Güncelleme

Beşiktaş Esports, FIFA 18 oyuncuları Batuhan Sergen Yalçın ile yollarını ayırdı.

Beşiktaş Batuhan Sergen Yalçın'ı resmen açıkladı

10 Ekim 2017'de Beşiktaş Esports'a dahil olan Sergen Yalçın, Quincy10 nicki ile Beşiktaş forması altın turnuvalarda boy gösterdi. FIFA 18 mücadelelerini Playstation üzerinde veren Yalçın, en son geçtiğimiz hafta Dünya Kupasına gidebilmek için oynanan balkan şampiyonasında Beşiktaş adına mücadele etti.

16 kişinin katıldığı turnuvanın ilk ayağında bu oyuncular 4 gruba ayrıldı. Sergen Yalçın, grup aşamasını yenilgisiz kapatarak 1. sıradan çeyrek finale yükeldi.

Çeyrek Finalde Futbolista oyuncusu İsmail Can "Isopower" Yerinde ile eşleşen Yalçın, ilk maçı deplasmanda 4-2 kaybetti. Evindeki maçı da 4-0 kaybeden Siyah-Beyazlı oyuncu turnuvaya çeyrek finalde veda etti.

Bu vedanın ardından Beşiktaş Esports ve Batuhan Sergen Yalçın karşılık olarak anlaşmaların feshettiklerini açıkladı. Balkan Şampiyonasında Batuhan Sergen Yalçını yenen Isopower finalde Galatasaray SK oyuncusu Testotier'i yenerek Playstation dalında birinci oldu.

Playstation kategorisinde Beşiktaş'ı temsil eden bir diğer oyuncu Burhan "BNY" Yerli de Sergen Yalçın gibi turnuvaya çeyrek finalde veda etti. BNY'nin çeyrek finaldeki rakibi Galatasaray oyuncusu Testotier'di. XBOX kategorisinde ise şampiyon, Beşiktaş Esports oyuncusu Schwenker oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Batuhan Sergen Yalçın fifa Esports

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