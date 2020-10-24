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Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat koronavirüse yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.10.2020 15:11 | Son Güncelleme

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın koronavirüs testi pozitif çıktı.

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat koronavirüse yakalandı

Koronavirüse yakalanan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, hastalığa yakalandığını, "Değerli komşularım, Aldığımız tüm önlemlere rağmen virüsle ben de tanıştım. Son yaptırdığım Kovid-19 testim pozitif çıktı. Genel sağlık durumum iyi, ailemle birlikte karantinadayız. En kısa zamanda bunu aşıp yolumuza devam edeceğiz." notuyla paylaştı.

Kaynak: İHA

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