Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat koronavirüse yakalandı

Koronavirüse yakalanan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, hastalığa yakalandığını, "Değerli komşularım, Aldığımız tüm önlemlere rağmen virüsle ben de tanıştım. Son yaptırdığım Kovid-19 testim pozitif çıktı. Genel sağlık durumum iyi, ailemle birlikte karantinadayız. En kısa zamanda bunu aşıp yolumuza devam edeceğiz." notuyla paylaştı.
Değerli komşularım,— Rıza Akpolat (@RizaAkpolat) October 24, 2020
Aldığımız tüm önlemlere rağmen virüsle ben de tanıştım. Son yaptırdığım Covid-19 testim pozitif çıktı. Genel sağlık durumum iyi, ailemle birlikte karantinadayız. En kısa zamanda bunu aşıp yolumuza devam edeceğiz.
Kaynak: İHA