HABER

Beşiktaş Belediyesinden eğitime destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.03.2019 18:52 | Son Güncelleme

Beşiktaş Karaoğlan Gençlik Merkezi törenle hizmete açıldı.

Beşiktaş Karaoğlan Gençlik Merkezi törenle hizmete açıldı. Beşiktaş Belediyesi Başkan Vekili Tahir Doğaç, “Tüketim toplumuna esir olan gençlerimizi üretime kazandırmalıyız” dedi.
Beşiktaş Belediyesi, eğitim ve gençlere yönelik çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Beşiktaş’ta eğitim kalitesinin yükseltilmesi maksadıyla Karaoğlan Gençlik Merkezi düzenlenen törenle gençlerin hizmetine sunuldu.
Beşiktaş Belediye Başkan Vekili Tahir Doğaç’ın katılımıyla açılan Karaoğlan Gençlik Merkezi’nde gençlere refah ve modern bir çalışma ortamı sunuluyor. Tüketim toplumunun esiri olan gençleri üretime kazandırmak adına çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Tahir Doğaç, ’’Tüketim toplumuna süratle esir olan gençlerimizin, tekrar üretim insanı olabilmeleri için mutlaka Cumhuriyetin temel ilkeleriyle ilgili eğitilmeliler, yurt ve dünya sorunlarıyla bu perspektife değerlendirerek üretken hale gelmeliler. Burada konferans salonlarımız, kütüphanelerimiz var. Bunun yanı sıra burada Atatürkçü Düşünce Derneği ve Yazarlar Sendikasını da misafir ediyoruz. Yazarlar ve aydınlarla kaynaşarak gençlerimize ufuklar açacağına inanıyoruz. Aynı zamanda kendi becerileriyle üreterek mutluluğunu yaşayacaklar. Beşiktaş’ımıza hayırlı olsun’’ ifadelerini kullandı.
Beşiktaş’ta yaşayan gençlere yeni bir alternatif sunan Karaoğlan Gençlik Merkezi’nin, gençlerin bir araya gelerek kendi gelişimleri için çalışmalar yapacağı bir ortam oluşturmanın amaçlandığı kaydedildi. Karaoğlan Gençlik Merkezi’nde, gençlerin okumalar yapabileceği bir kütüphane, bilişim ihtiyaçlarını karşılayabileceği bir teknoloji sınıfı, tiyatro gösterilerine hazırlanabilecekleri prova odasının yanı sıra boş vakitlerinde sosyalleşebilecekleri kafeteryada bulunuyor.

Şimdi de bu moda oldu! Şimdi de bu moda oldu!
Tarsus'ta şehit ailelerine tapuları törenle verildiTarsus'ta şehit ailelerine tapuları törenle verildi
Bakan Selçuk: Türkiye, ekonomik büyümede birçok Avrupa ülkesini geride bıraktı (2)Bakan Selçuk: Türkiye, ekonomik büyümede birçok Avrupa ülkesini geride bıraktı (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan müjdeyi verdi: 31 Mart'a kadar ücretsiz olacak

Erdoğan müjdeyi verdi: 31 Mart'a kadar ücretsiz olacak

Instagram'ı salladı! Bembeyaz elbisenin içine...

Instagram'ı salladı! Bembeyaz elbisenin içine...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kapının önüne koyarız!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kapının önüne koyarız!

İstanbul'da askeri araç devrildi! Şehit ve yaralılar var

İstanbul'da askeri araç devrildi! Şehit ve yaralılar var

Denizli'de şiddetli deprem!

Denizli'de şiddetli deprem!

'Hobi için taşıyorum' Polisi bile şoke etti!

'Hobi için taşıyorum' Polisi bile şoke etti!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Yeni Zelanda canisi Tokat'a gelmiş! Nedeni ortaya çıktı

Yeni Zelanda canisi Tokat'a gelmiş! Nedeni ortaya çıktı

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Gözyaşları sel oldu: Bizim için hayat bitti

Gözyaşları sel oldu: Bizim için hayat bitti

Bakan Soylu duyurdu: İlk kez bu sabah başladı

Bakan Soylu duyurdu: İlk kez bu sabah başladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, depremin bilançosunu açıkladı!

Bakan depremin bilançosunu açıkladı!

Akit TV'den açıklama: Kılıçdaroğlu'na idam talebi içerikli sözler tarafımızca onaylanmamaktadır

'Kılıçdaroğlu idam edilsin' denmişti... Akit TV'den açıklama

Kartal'daki binanın neden çöktüğü ortaya çıktı

Kartal'daki binanın neden çöktüğü ortaya çıktı

İstanbul'da askeri araç devrildi! Şehit ve yaralılar var

İstanbul'da askeri araç devrildi! Şehit ve yaralılar var

İran ile kritik operasyon görüşmesi

Operasyondan ilk görüntüler geldi

İlkokulda korkutan anlar! 11 öğrenci hastaneye kaldırıldı

İlkokulda korkutan anlar! 11 öğrenci hastaneye kaldırıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.