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Beşiktaş Belediyesine grev kararı asıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.02.2019 14:12 | Son Güncelleme

Genel İş üyeleri, Beşiktaş Belediyesi Personel Hizmetleri AŞ kapısına grev kararı astı

İSTANBUL (AA) - Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonuna (DİSK) bağlı Türkiye Genel Hizmetler İşçileri Sendikası (Genel-İş) üyeleri, Beşiktaş Belediyesi Personel Hizmetleri AŞ'nin kapısına grev kararı astı.

Levent Birlik Parkı'nda toplanan belediyenin çeşitli birimlerinde çalışan yaklaşık 200 işçi, "İş, adalet, özgürlük", "Toplu sözleşme hakkımız engellenemez", "İşçi hakları kutsaldır" sloganları atarak, Nispetiye Caddesi'ndeki Beşiktaş Belediyesine yürüdü.

Belediye binası önünde açıklama yapan Genel İş 1. Nolu Şube Sekreteri Taner Yayla, Beşiktaş Belediyesiyle toplu sözleşme masasına oturmak için sendika olarak 4 aydır girişimlerde bulunduklarını ancak hiçbirinden sonuç alamadıklarını aktardı.

Yayla, şöyle devam etti:

"Bizler 12 milyon işçinin hakkı için mücadele ediyoruz. Taleplerimiz 2019 yılındaki asgari ücret farkının işçilere yansıtılması, çalışma süresinin 40 saat ile sınırlandırılması, ücretlere dayalı şartların yerine getirilerek yüzde 4'e mahkum edilmemesini talep ediyoruz. Bu zaten yasal hakkımız. 40 günlük süreleri var eğer bu süre içerisinde toplu sözleşme masasına oturulmazsa grev hakkımızı kullanacağız."

Konuşmanın ardından Beşiktaş Belediyesi Personel Hizmetleri AŞ'nin kapısına grev pankartı asan işçiler buradan ayrıldı.

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Beşiktaş Belediyesi DİSK Levent Birlik Parkı protesto yürüyüş

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