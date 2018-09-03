Beşiktaş - Bursaspor maçında sahaya yabancı madde atılınca Karius şaşkına döndü

Beşiktaş'ın Liverpool'dan iki yıllığına kiraladığı Karius, ilk maçında adeta şoke oldu...

Karşılaşmada Alman file bekçisi ile Bursaspor taraftarı arasında gergin anlar yaşandı, televizyonlara yansımayan görüntüler objektiflerden kaçmadı.

Yeşil-Beyazlı takım taraftarları, zaman geçirdiğini ileri sürerek Karius'a yabancı madde yağdırdılar. Bu durum karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Karius, hakem Cüneyt Çakır'la bir süre konuştu. Bursalı Ertuğrul, taraftarı sakinleştirmeye çalıştı.

İLK KEZ SAHAYA ÇIKTI

Fabri'nin Fulham'a gitmesinin ardından Liverpool'dan Loris Karius'u transfer eden Beşiktaş'ta, Alman file bekçisi Bursaspor maçıyla birlikte ilk kez siyah-beyazlı formayı giydi.

Genel olarak iyi bir performans sergileyen Alman kaleci, karşılaşmanın ilk yarısında Lima'nın karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşu da önledi.

(Milliyet)

