Beşiktaş'da bir kadın denize düştü

Be\u015fikta\u015f sahilde denizi seyrederken bir anda dengesini kaybeden kad\u0131n\u0131n imdad\u0131na itfaiye yeti\u015fti. Denizden \u00e7\u0131kamayan kad\u0131n\u0131 uzun u\u011fra\u015flar sonucu itfaiye kurtard\u0131. \n(DHA)PARTNERAnoreksiya hastal\u0131\u011f\u0131 y\u00fcz\u00fcnden 17 kiloya d\u00fc\u015ft\u00fc!Foto\u011fraflar \/\/ Maltepe'de AVM'de intihar etmek isteyen ki\u015fiyi polis vazge\u00e7irdi\u0130BB Ba\u015fkan\u0131 \u0130mamo\u011flu'ndan Vali Yerlikaya'ya ziyaret!
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