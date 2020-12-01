Beşiktaş derbisined Caner Erkin'in küfürleri ekranlara yansıdı

Kadıköy'de oynanan mücadeleye ağır favori çıkan Fenerbahçe'de moraller epey bozulurken bu durum saha içine de yansıdı. Maçların seyircisiz oynanması saha içinde görev yapan gazetecilerin maç sırasında yaşanan konuşmaları ve tepkileri her şeyi duymalarına neden oluyor. Pazar akşamı da böyle olurken derbide saha içinde şunlar yaşandı:

SERGEN YALÇIN İLE HAKEMLER ARASINDA DİYALOGLAR SERTLEŞTİ

Sergen Yalçın kulübeden takımını ateşlemeye gayret etti. 4. hakem ve maçın hakemiyle diyalogları sertleşince, sarı kart gördü.

"SAKİN OL OZAN"

Ozan ve Rosier arasındaki gerilimde sahaya giren Volkan Demirel, Ozan’ı belinden savurarak kenara aldı. O sırada Yalçın F.Bahçe kulübesine kadar geldi ve Ozan’ın iki yanağından tutup konuşarak sakinleştirdi.

"YİNE NE VAR"

Caner Erkin 2. yarıda korner atmaya giderken kulübeden gelen uyarılara arkasını dönmeden içinde ‘Yine ne var’ bulunan kelimelerle yanıt verdi.

HEDEFİ BULMAYINCA KÜFÜRLER ETTİ

Kullandığı kornerler hedefine ulaşmadığında da sinirli biçimde küfürler etti. Bu küfürler ekran başından rahatlıkla duyuldu.

"OYUNA KENDİNİ VER LEMOS"

Gustavo da kart gördüğü pozisyonda Lemos’a ‘Oyuna biraz kendini ver’ dedi.