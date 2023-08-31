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BEŞİKTAŞ DİNAMO KİEV MAÇI CANLI İZLE! UEFA Avrupa Konferans Ligi Beşiktaş Dinamo Kiev maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler

31.08.2023 09:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş Dinamo Kiev maçı canlı olarak ekrana gelecek. Siyah-beyazlılar, Avrupa Konferans Ligi play-off turunun 2. karşılaşmasında Ukrayna temsilcisini 42 bin 590 seyirci kapasiteli stadında konuk edecek. İlk maçtan 3-2 üstünlükle ayrılan Şenol Güneş'in öğrencileri, bu karşılaşmadan da üstünlükle ayrılmayı amaçlıyor. Beşiktaş Dinamo Kiev maçı canlı izleme ekranı arama motorlarında sorgulanıyor. Peki, Beşiktaş Dinamo Kiev maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler...

Beşiktaş Dinamo Kiev maçı canlı olarak yayınlanacak. UEFA Konferans Ligi play-off turunda Ukrayna ekibi ile oynadığı ilk karşılaşmadan 3-2 üstünlükle ayrılarak avantaj sağlamayı başaran Şenol Güneş yönetimindeki siya- beyazlı ekip, bu maçtan da galip ayrılmayı amaçlıyor. Maçı, Portekizli hakem Joao Pinheiro yönetecek. Beşiktaş Dinamo Kiev maçı canlı izleme ekranı sporseverler tarafından internette araştırılıyor. İşte, Beşiktaş Dinamo Kiev maçı canlı yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri...

BEŞİKTAŞ DİNAMI KİEV MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Beşiktaş Dinamo Kiev maçı bugün (31 Ağustos 2023 Perşembe) saat 21.00'da başlayacak.

Maç, Beşiktaş Arena'da oynanacak.

BEŞİKTAŞ DİNAMI KİEV MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş Dinamo Kiev maçı TRT Spor'da canlı olarak ekrana gelecek.

Beşiktaş Dinamo Kiev maçında Portekizli hakem Joao Pinheiro düdük çalacak. Pinheiro'nun yardımcılıklarını Bruno Jesus ve Luciano Maia yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Claudio Filipe Ruivo Pereira olarak açıklandı.

BEŞİKTAŞ DİNAMO KİEV MAÇINDA MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş muhtemel 11'i: Mert, Roiser, Necip, Colley, Onana, Rashica, Salih, Amir, Gedson, Rebic, Aboubakar

Dinamo Kiev muhtemel 11'i: Bushchan, Popov, Tymchyk, Syrota, Sydorchuk, Shaparenko, Karavaev, Buyalsky, Dubinchak, Vanat, Voloshyn

BEŞİKTAŞ'TA 2 OYUNCU LİSTE DIŞI!

Siyah-beyazlılarda Rachid Ghezzal ve Semih Kılıçsoy Beşiktaş - Dinamo Kiev maçına görev yapamayacak. Play-Off turunda isimleri UEFA listesine verilmeyen iki futbolcu Bükreş’te oynanan ilk maçta da oynayamamıştı.

5 KARŞILAŞMADAN DA GALİBİYETLE AYRILDI

Beşiltaş, bu sezon Avrupa’da oynadığı 5 maçtan da üstünlükle ayrıldı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi’nin 2. ön eleme turunda Arnavutluk ekibi Tirana’yı 3-1 ve 2-0’lık skorlarla eleyen Beşiktaş, bir sonraki aşamada Azerbaycan temsilcisi Neftçi’yi 3-1 ve 2-1’lik skorlarla saf dışı bıraktı.

Beşiktaş, Dinamo Kiev’i de ilk karşılaşmada uzatma dakikalarında bulduğu golle 3-2 mağlup etti.

MASUAKU VE AMARTEY KADRODA YOK

Kartal’ın UEFA Konferans Ligi Play-Off turu ilk maçında Dinamo Kiev’le oynadığı mücadelede sakatlanan Daniel Amartey’in durumu belli oldu.

Amartey, MR sonuçlarına göre 15 gün sahalardan uzak kalacak. 28 yaşındaki stoper, Dinamo Kiev ile oynanacak rövanş maçında ve Süper Lig’deki Sivasspor mücadelesinde forma giyemeyecek. Öte yandan ilk maçta sakatlanan Demokratik Kongolu sol bek Artur Masuaku da Beşiktaş - Dinamo Kiev maçında görev alamayacak.

AVRUPA ARENASINDA 236. RANDEVU

UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off turu rövanş maçında Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile karşılaşacak Beşiktaş, Avrupa’da 236. kez sahne alacak. Siyah-Beyazlı futbol takımı, Avrupa kupalarında çıktığı 235 müsabakada 89 galibiyet, 47 beraberlik ve 99 yenilgi yaşadı. Söz konusu maçlarda 312 kez fileleri havalandıran Beşiktaş, kalesinde ise 351 gol gördü. Kartal, Avrupa kupalarında 3 kez çeyrek final oynadı. Şampiyon Kulüpler Kupası’nda 1986- 1987 sezonunda adını çeyrek finale yazdıran Siyah-Beyazlı ekip, 2002-2003’te ise UEFA Kupası’nda adını son 8 takım arasına yazdırdı.

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