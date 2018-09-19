Beşiktaş esports PUBG takımı ile yollarını ayırdı!

Beşiktaş esports resmi sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada mevcut PUBG kadrosu ile yollarını ayırdığını duyurdu. Yapılan açıklamanın ardından takımın yeni bir kadro ile PUBG sahnesinde yer alıp almayacağı merak konusu oldu. Bu konu hakkındaki soru işaretlerinin önümüzdeki günlerde cevap bulması bekleniyor.
Yapılan açıklama şu şekilde; "PUBG takımımız ile yollarımızı ayırdığımızı üzülerek bildiririz. Başta kaptanımız “Armut” olmak üzere bütün takıma kulübümüze kattıkları her şey için çok teşekkür ederiz."
#PUBG takımımız ile yollarımızı ayırdığımızı üzülerek bildiririz. Başta kaptanımız @ArmuttTV olmak üzere bütün takıma kulübümüze kattıkları her şey için çok teşekkür ederiz ????#Beşiktaş pic.twitter.com/zO0X8eu0cr— Beşiktaş Esports (@bjkesports) September 18, 2018
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