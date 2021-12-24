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Beşiktaş, evinde Galatasaray'ı 2-1 mağlup etti

24.12.2021 03:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş, Süper Lig'in 10. haftasında geriye düştüğü maçta Galatasaray'ı 2-1 mağlup etti.

Beşiktaş, evinde Galatasaray'ı 2-1 mağlup etti

Beşiktaş, Süper Lig'in 10. haftasında oynanan derbi müsabakasında Galatasaray'ı 2-1 mağlup etti.

Vodafone Park'ta oynanan maçta Galatasaray, 1-0 öne geçse de ezeli rakibinin karşısında üstünlüğünü koruyamadı. Sarı kırmızılı takım Mostafa Mohammed ile bir de penaltıdan yararlanamadı.

Galatasaray'ı öne geçiren maçın ilk golünü 35. dakikada Rumen orta saha Alexandru Cicaldau kaydetti. Cicaldau, ceza sahasının hemen önünden çektiği sert şutla takımı adına maçtaki tek golü attı.

1-0'ın ardından Beşiktaş, Kanadalı hücum oyuncusu Cyle Larin ile eşitliği yakaladı. Umut Meraş'ın sol kanattan açtığı ortada Larin'in isabetli kafa vuruşu, takımları soyunma odasına beraberlikle götürdü.

64. dakikada kullanılan köşe vuruşunda Necip Uysal'ın kafayla arka direğe aşırttığı topta Larin, bu kez takımını öne geçiren golü attı.

Maçın 81. dakikasında Beşiktaş'ta Domagoj Vida'nın ceza sahasında topu eliyle oynadığını tespit eden maçın hakemi Fırat Aydınus, Galatasaray lehine penaltı kararı verdi.

Topun başına geçen Mostafa Mohammed'in penaltısını kaleci Ersin Destanoğlu kurtardı.

Maç bu skorla sona ererken Beşiktaş puanını 20 puana yükseltti ve lider Trabzonspor'un 4 puan gerisinde yer aldı. Galatasaray ise 17 puanda kaldı.

Beşiktaş gelecek hafta deplasmanda Hatayspor ile karşılaşacak. Galatasaray ise evinde Gaziantep FK'yı konuk edecek.

'Takımın penaltıcısı Cicaldau'

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim karşılaşmanın ardından yaptığı maç değerlendirmesinde, "Penaltıdan önce Halil'in kaçırdığı bir pozisyon var. Penaltıyı atsak belki 2-2'de kalmaz maç. Başka türlü olabilirdi. Böyle atamıyorsanız, kaybedersiniz" dedi.

Kaçırılan penaltıyla ilgili olarak da konuşan Terim, "Takımın penaltıcısı Cicaldau. Atan da bırakan da biliyor. Giresun'da da ona attırdık. Mostafa, Cicaldau'nun elinden almış, atmak istemiş. O da vermiş. Kritik noktalarda penaltı kaçırma rekoru bizde sanırım" diye konuştu.

'Hakem iyi maç yönetti'

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın ise basın toplantısında 1-2 maçta işler iyi gitmedi diye ciddi sorunlar aramanın mantıklı olmadığını dile getirdi ve "Kesinlikle sabit oynadığımız bir oyun var ve bunu oynayacağız" açıklamasında bulundu.

Maçın hakemi hakkında da konuşan Yalçın, Aydınus'un çok güvendiği bir hakem olduğunu ve bu maçı da iyi yönettiğini söyledi:

"Ufak tefek hatalar olabilir tabii. Bence verdiği penaltı kararı doğruydu, çok iyi gördü. Ama bize de aynı kararları verin. Maçı 5 dakika uzatıp, 10 dakika oynatma. Ya da Amerikan futbolundan gol yedirmeyin."

'Squid Game göndermesi'

Beşiktaş, maç sonrasında sosyal medya hesaplarında yaptığı paylaşımla Galatasaray'a Squid Game göndermesi yaptı.

https://twitter.com/Besiktas/status/1452742081009668105

Galatasaray daha önce Squid Game dizisiyle ilgili "4 yıldız" paylaşımı yapmıştı.

https://twitter.com/GalatasaraySK/status/1449090440972718080

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