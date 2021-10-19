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Beşiktaş, evinde Sporting Lizbon'a 4-1 mağlup oldu

19.10.2021 22:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'ndaki üçüncü maçında Portekiz temsilcisi Sporting Lizbon'a 4-1 mağlup oldu.

Beşiktaş, evinde Sporting Lizbon'a 4-1 mağlup oldu

Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'ndaki üçüncü maçında Portekiz temsilcisi Sporting Lizbon'a 4-1 mağlup oldu.

Bu maçla birlikte grupta oynadığı üç maçı da kaybeden Beşiktaş sıfır puanda kaldı.

Sporting ise Beşiktaş'ı yenere gruptaki ilk galibiyetini elde etti.

İstanbul'da oynanan maçta Sporting Lizbon'un gollerini 15 ve 27. dakikalarda Coates, 43. dakikada Sarabia ve 89. dakikada da Paulinho attı.

Beşiktaş'ın tek golünü ise 24. dakikada Cyle Larin kaydetti.

Beşiktaş daha önce Hollanda'da Ajax'a 2-0 ve Almanya'dan da Borussia Dortmund'a 2-1 kaybetmişti.

Siyah beyazlı takım, 3 Kasım'da Sporting Lizbon ile Lizbon'da rövanş maçına çıkacak. Maç TSİ 22.00'de başlayacak.

Gol

Beşiktaş, Vodafone Park'ta Sporting karşısına Ersin Destanoğlu, Rosier, Welinton, Vida, N'Sakala, De Souza, Ghezzal, Alex Teixeira Pjanic, Larin ve Batshuayi 11'iyle başladı.

Sporting Lizbon'un ise ilk 11'inde Adan, Inacio, Coates, Feddal, Porro, Nunes, Palhinha, Reis, Sarabia, Paulinho ve Gonçalves yer aldı.

Maçtaki Lizbon takımının Coates ile kaydettiği ilk iki gol ve Beşiktaş'ın attığı tek gol de köşe vuruşundan geldi.

Lizbon takımının attığı gol ise penaltıdan geldi. 41. dakikada kullanılan köşe vuruşunda Coates'in yaptığı kafa vuruşu, Vida'nın eline çarptı. Maçın hakemi Slavko Vincic, video hakemin uyarısıyla Sporting lehine penaltı kararı verdi. Sarabia ise takımının üçüncü golünü attı.

Beşiktaş'ta 45+1. dakikada Alex Teixeira'nın kaydettiği gol ise ofsayt olduğu gerekçesiyle sayılmadı.

Son golde ise rakibini az oyuncuyla yakalayan Sporting'te Paulinho'nun sert ve isabetli şutu maçın skorunu belirledi.

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