Beşiktaş Fenerbahçe derbisinin biletleri ve maçın ne zaman, saat kaçta oynanacağı Spor Toto Süper Lig 36. hafta programının açıklanması ile belli olmuştu. Merkez Hakem Kurulu'nun yaptığı atamalar açıklandı. Maçı, Arda Kardeşler yönetecek. Futbolseverler, internette konuya ilişkin yaptıkları araştırmalara hız verdi. Beşiktaş Fenerbahçe derbisinin biletleri ne kadar? Beşiktaş Fenerbahçe derbisi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının yanıtına haberimizden ulaşabilirsiniz.
Beşiktaş Fenerbahçe derbisinin bilet fiyatları 175 TL'den başlıyor. Fiyatlar bin 500 TL'ye kadar çıkıyor.
İşte Beşiktaş'ın belirlediği bilet fiyatları:
Kategori: 490TL
Kategori: 450TL
Kategori: 390TL
Kategori: 375TL
Kategori: 325TL
Kategori: 295TL
Kategori: 200TL
VIP 100: 1.500TL
VIP 101-126: 1.250TL
Beşiktaş Fenerbahçe derbisi 8 Mayıs 2022 Pazar günü oynanacak.
Beşiktaş Fenerbahçe derbisinin 8 Mayıs Pazar günü saat 19:00'da oynanacak.
Arda Kardeşler, 3 Ocak 1988 yılında Bursa'da dünyaya geldi.
Arda Kardeşler, Uludağ Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünü bitirmiştir.
Eski Bursasporlu millî kaleci Eser Kardeşler'in oğlu olan Arda Kardeşler, kaleci Erce Kardeşler'in de kardeşidir.Hakemlik kariyerine 2009'da başlamıştır.
İlk profesyonel karşılaşmasına 1 Eylül 2013'te çıkmıştır. 2015-2016 sezonundan itibaren Süper Lig'de görev almaktadır.
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