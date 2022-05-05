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Beşiktaş Fenerbahçe derbisinin biletleri ne kadar? Beşiktaş Fenerbahçe derbisi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

05.05.2022 13:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş Fenerbahçe derbisinin biletleri, maçı heyecanını statta yaşamak isteyen taraftarlar tarafından merak konusu oldu. Futbolseverler konuya ilişkin araştırma yapmaya başladı. Peki Hakem Arda Kardeşler'in yöneteceği Beşiktaş Fenerbahçe derbisinin biletleri ne kadar? Beşiktaş Fenerbahçe derbisi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte ayrıntılar...

Beşiktaş Fenerbahçe derbisinin biletleri ne kadar? Beşiktaş Fenerbahçe derbisi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Beşiktaş Fenerbahçe derbisinin biletleri ve maçın ne zaman, saat kaçta oynanacağı Spor Toto Süper Lig 36. hafta programının açıklanması ile belli olmuştu. Merkez Hakem Kurulu'nun yaptığı atamalar açıklandı. Maçı, Arda Kardeşler yönetecek. Futbolseverler, internette konuya ilişkin yaptıkları araştırmalara hız verdi. Beşiktaş Fenerbahçe derbisinin biletleri ne kadar? Beşiktaş Fenerbahçe derbisi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının yanıtına haberimizden ulaşabilirsiniz.

BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE DERBİSİNİN BİLETLERİ NE KADAR?

Beşiktaş Fenerbahçe derbisinin bilet fiyatları 175 TL'den başlıyor. Fiyatlar bin 500 TL'ye kadar çıkıyor.

İşte Beşiktaş'ın belirlediği bilet fiyatları:

  1. Kategori: 490TL

  2. Kategori: 450TL

  3. Kategori: 390TL

  4. Kategori: 375TL

  5. Kategori: 325TL

  6. Kategori: 295TL

  7. Kategori: 200TL

  8. Kategori: 175TL

VIP 100: 1.500TL

VIP 101-126: 1.250TL

BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE DERBİSİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Beşiktaş Fenerbahçe derbisi 8 Mayıs 2022 Pazar günü oynanacak.

BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE DERBİSİ HANGİ KANALDA?

Beşiktaş Fenerbahçe derbisinin 8 Mayıs Pazar günü saat 19:00'da oynanacak.

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BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE DERBİSİNİN HAKEMİ ARDA KARDEŞLER KİMDİR?

Arda Kardeşler, 3 Ocak 1988 yılında Bursa'da dünyaya geldi.

Arda Kardeşler, Uludağ Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünü bitirmiştir.

Eski Bursasporlu millî kaleci Eser Kardeşler'in oğlu olan Arda Kardeşler, kaleci Erce Kardeşler'in de kardeşidir.Hakemlik kariyerine 2009'da başlamıştır.

İlk profesyonel karşılaşmasına 1 Eylül 2013'te çıkmıştır. 2015-2016 sezonundan itibaren Süper Lig'de görev almaktadır.


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