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Beşiktaş-Fenerbahçe maçı öncesi yapay zekadan sürpriz tahmin! İşte muhtemel 11'ler...

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
07.12.2024 16:45
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Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe Dolmabahçe'de karşı karşıya gelecek. Dolmabahçe'deki kritik mücadeleye saatler kalırken; yaralı Kartal 5 maçlık seriye son vermek, sarı-lacivertliler ise zirve takibi için sahaya çıkıyor. Lider Galatasaray'ın da yakından takip edeceği derbi öncesi 4 ismin kadroda olmayacağı öğrenildi. Mourinho'nun 3 puan için planının hazır olduğu konuşulurken, muhtemel derbi 11'leri de belli oldu. İşte detaylar...

Beşiktaş-Fenerbahçe maçı öncesi yapay zekadan sürpriz tahmin! İşte muhtemel 11'ler...

Trendyol Süper Lig'in 15. haftası dev bir karşılaşmaya sahne olacak. Ligin 15. haftasında ezeli rakiplerden Beşiktaş ile Fenerbahçe bu akşam Siyah-Beyazlılar'ın ev sahipliğinde karşı karşıya gelecek.

360. RANDEVU

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İki ekip bu derbi mücadelesiyle 360. kez rakip olacak. Geride kalan 359 müsabakada sarı-lacivertliler 135 galibiyet alırken, siyah-beyazlılar ise 127 kez kazandı. Bu ezeli rekabette 97 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı. Fenerbahçe'nin 499 golüne, Beşiktaş 457 golle yanıt verdi.

FENERBAHÇE'DE 4 İSİM DERBİDE YOK

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Fenerbahçe'de sakatlıkları nedeniyle tedavileri devam eden Oosterwolde ve Mert Hakan Yandaş derbide forma giyemeyecek. İyileşen ve takımla çalışmalara başlayan milli stoper Çağlar Söyüncü teknik heyetin görev vermesi halinde oynayabilecek. Teknik Direktör Jose Mourinho’nun, Cengiz Ünder ve Bartuğ Elmaz’ı da sakatlıkları olmamasına rağmen kadroya almayacağı öğrenildi.

BEŞİKTAŞ - FENERBAHÇE MUHTEMEL 11'LER

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BEŞİKTAŞ: Mert; Svensson, Tayyip Talha, Emirhan, Masuaku; Salih, Al Musrati; Rafa Silva, Gedson, Semih, Immobile

FENERBAHÇE: Livakovic; Osayi, Becao, Djiku, Kostiç; Fred, Amrabat; Tadic; Szymanski, Oğuz, En Nesyri

STAT: Tüpraş Stadı
HAKEM: Mehmet Türkmen
SAAT: 19:00
YAYIN: BeIN Sports 1

KARTAL, EVİNDE 4 MAÇTIR F.BAHÇE'Yİ YENEMİYOR

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Beşiktaş, iç sahada Fenerbahçe'ye karşı çıktığı son 4 derbiyi kazanamadı. Siyah-beyazlılar, 2020-2021 sezonundan bu yana Dolmabahçe'de oynadığı 4 maçta 3 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı. Beşiktaş, sahasında Fenerbahçe'ye karşı son galibiyetini ise 2019-2020 sezonunda 2-0'lık skorla aldı.

YAPAY ZEKÂDAN SÜRPRİZ TAHMİN

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Beşiktaş-Fenerbahçe derbisine saatler kala yapay zekâ robotu ChatGPT'ye dev maçın skor tahminini sorduk. Yapay zekâ tereddütsüz bir şekilde verdiği yanıtta Kara Kartal'ın favori olarak gördü.

'SÜRPRİZLERLE DOLU OLABİLİYOR'

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Yapay zekâ ChatGPT'nin derbi yorumu ve skor tahmini şu şekilde: "Bu gerçekten heyecan verici bir maç! Beşiktaş ve Fenerbahçe arasındaki rekabet her zaman yüksek tempolu ve sürprizlerle dolu olabiliyor. Takımların son dönemdeki form durumlarına, sakatlıklarına ve kadro derinliklerine göre tahminde bulunmak zor ama genel olarak dengeli bir oyun beklenebilir.

'2-1'LİK BEŞİKTAŞ GALİBİYETİ!'

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Maçın skorunu tahmin etmek için şansımızı kullanmak gerekirse, ben 2-1'lik bir Beşiktaş galibiyetini düşünüyorum. Ancak tabii ki, Fenerbahçe'nin de sürpriz yapması her zaman mümkün!"

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19:00
Beşiktaş Beşiktaş
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Fenerbahçe Fenerbahçe

Anahtar Kelimeler:
Süper Lig yapay zeka son dakika beşiktaş fenerbahçe
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