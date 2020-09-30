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Beşiktaş Futbol Direktörü Ali Naibi, görevinden istifa etti!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 30.09.2020 16:55 | Son Güncelleme

Beşiktaş futbol direktörü Ali Naibi, istifa ederek görevinden ayrıldı.

Beşiktaş Futbol Direktörü Ali Naibi, görevinden istifa etti!

Beşiktaş Futbol Direktörü Ali Naibi, görevinden ayrıldı.

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