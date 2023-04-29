SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Futbol
  4. BEŞİKTAŞ GALATASARAY derbi maçı ne zaman, hangi kanalda? Beşiktaş Galatasaray'ı evinde konuk ediyor!

BEŞİKTAŞ GALATASARAY derbi maçı ne zaman, hangi kanalda? Beşiktaş Galatasaray'ı evinde konuk ediyor!

29.04.2023 23:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında heyecan dev bir maçla devam ediyor. Vodafone Park'ta Beşiktaş Galatasaray 'ı konuk ediyor. Beşiktaş Galatasaray maçı ile ilgili İstanbul İl Güvenlik Kurulu tarafından yapılan açıklama doğrultusunda karşılaşmaya Sarı-Kırmızılı taraftarlar alınmayacak. Peki, BEŞİKTAŞ GALATASARAY derbi maçı ne zaman, hangi kanalda?

BEŞİKTAŞ GALATASARAY derbi maçı ne zaman, hangi kanalda? Beşiktaş Galatasaray'ı evinde konuk ediyor!

Beşiktaş Galatasaray derbisi için geri sayım başladı. Milyonlarca futbol sever nefeslerini tutmuş bu maçı bekliyor.Beşiktaş Galatasaray maçı canlı izle ekranı, saati ve kanalı araştırılıyor. Vodafone Park'ta oynanacak olan karşılaşmayı Ali Şansalan yönetecek. Şansalan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Mehmet Emin Tuğral yapacak.

BEŞİKTAŞ GALATASARAY DERBİSİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Beşiktaş Galatasaray derbisi 30 Nisan 2023 Pazar günü saat 19.00'da başlayacak.

Vodafone Arena'da oynanacak olan Beşiktaş Galatasaray derbisi beIN Sports 1'de canlı olarak yayınlanacak.

385x218-galatasaray-besiktas-maci-ne-zaman-saat-kacta-hangi-kanalda-1667667007803

SÜPER LİG PUAN DURUMLARI

Beşiktaş, bu sezon ligde geride kalan 30 karşılaşmada 18 üstünlük, 8 eşitlik ve 4 yenilgiyle sarı-kırmızılıların 8 puan gerisinde 62 puanla üçüncü sırada yer alıyor.

66

MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş: Mert, Rosier, Saiss, Omar Colley, Masuaku, Hadziahmetovic, Gedson, Salih Uçan, Cenk Tosun, Redmond, Aboubakar.

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Adekugbe; Torreira, Olivieira, Kerem Aktürkoğlu, Milot Rasciha, Mertens, Icardi

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dilmen, Arda, Volkan sahaya çıkıyor!Dilmen, Arda, Volkan sahaya çıkıyor!
F.Bahçe'de Arda Güler bombası! Ayrılığa sıcak bakıyor, yeni takımı...F.Bahçe'de Arda Güler bombası! Ayrılığa sıcak bakıyor, yeni takımı...
Transferi olay olmuştu, 5 maç yetti! Takımdan gönderiliyorTransferi olay olmuştu, 5 maç yetti! Takımdan gönderiliyor
Anahtar Kelimeler:
beşiktaş galatasaray derbisi beşiktaş galatasaray derbisi ne zaman spor besikta beşiktaş spor toto maçı yayınlanacak spor tot süper li spor to yapılan açıklama

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'dan Millet İttifakı'na tepki! Meydandaki görüntü dikkat çekti

Erdoğan'dan Millet İttifakı'na tepki! Meydandaki görüntü dikkat çekti

Erdoğan'la Fulya Öztürk arasında dikkat çeken diyalog: Aday yapacaktım, ortadan kayboldu

Erdoğan'la Fulya Öztürk arasında dikkat çeken diyalog: Aday yapacaktım, ortadan kayboldu

F.Bahçe kazandı, şampiyonluk hesapları karıştı!

F.Bahçe kazandı, şampiyonluk hesapları karıştı!

F.Bahçe'de Valencia şoku, ambulansla hastaneye kaldırıldı!

F.Bahçe'de Valencia şoku, ambulansla hastaneye kaldırıldı!

Eyüpspor'da Arda Turan isyanı! Üçüncü maçında...

Eyüpspor'da Arda Turan isyanı! Üçüncü maçında...

Uğur Dündar, konuşmacının sözünü kesti ve karşı çıktı!

Uğur Dündar, konuşmacının sözünü kesti ve karşı çıktı!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Rüya orgazmı itirafı olay yarattı! “Erkeklerle birliktelikten çok daha iyi”

Rüya orgazmı itirafı olay yarattı! “Erkeklerle birliktelikten çok daha iyi”

Paylaşımı viral oldu! “Öldükten sonra kocası onun yerine 4 kişiyi...”

Paylaşımı viral oldu! “Öldükten sonra kocası onun yerine 4 kişiyi...”

Çabasız şıklık spor giyimle mümkün! Puma'da %65'e varan indirim

Çabasız şıklık spor giyimle mümkün! Puma'da %65'e varan indirim

43 yıl önce boşaltıldı! Bir daha geri dönen olmadı

43 yıl önce boşaltıldı! Bir daha geri dönen olmadı

Doğum sırasında yanlışlıkla sosyal medyadan canlı yayın açınca...

Doğum sırasında yanlışlıkla sosyal medyadan canlı yayın açınca...

Tommy Hilfiger'dan Camper'a %60'a varan indirim

Tommy Hilfiger'dan Camper'a %60'a varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.