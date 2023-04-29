BEŞİKTAŞ GALATASARAY derbi maçı ne zaman, hangi kanalda? Beşiktaş Galatasaray'ı evinde konuk ediyor!

Beşiktaş Galatasaray derbisi için geri sayım başladı. Milyonlarca futbol sever nefeslerini tutmuş bu maçı bekliyor.Beşiktaş Galatasaray maçı canlı izle ekranı, saati ve kanalı araştırılıyor. Vodafone Park'ta oynanacak olan karşılaşmayı Ali Şansalan yönetecek. Şansalan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Mehmet Emin Tuğral yapacak.

BEŞİKTAŞ GALATASARAY DERBİSİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Beşiktaş Galatasaray derbisi 30 Nisan 2023 Pazar günü saat 19.00'da başlayacak.

Vodafone Arena'da oynanacak olan Beşiktaş Galatasaray derbisi beIN Sports 1'de canlı olarak yayınlanacak.

SÜPER LİG PUAN DURUMLARI

Beşiktaş, bu sezon ligde geride kalan 30 karşılaşmada 18 üstünlük, 8 eşitlik ve 4 yenilgiyle sarı-kırmızılıların 8 puan gerisinde 62 puanla üçüncü sırada yer alıyor.

MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş: Mert, Rosier, Saiss, Omar Colley, Masuaku, Hadziahmetovic, Gedson, Salih Uçan, Cenk Tosun, Redmond, Aboubakar.

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Adekugbe; Torreira, Olivieira, Kerem Aktürkoğlu, Milot Rasciha, Mertens, Icardi

