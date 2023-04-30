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BEŞİKTAŞ GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE: Beşiktaş Galatasaray maçı hangi kanalda yayınlanacak, saat kaçta, ne zaman? Muhtemel 11'ler!

30.04.2023 10:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş Galatasaray maçı canlı olarak yayınlanacak. Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında oynanacak maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak konusu oldu. Şenol Güneş'in öğrencileri Okan Buruk'un çalıştırdığı Sarı-Kırmızılıları yenmek için sahaya çıkacak. Sarı Kırmızılılar Lig'de lider konumda bulunuyor. Beşiktaş Galatasaray maçı canlı izleme ekranı internette araştırılıyor. Beşiktaş Galatasaray maçı hangi kanalda yayınlanacak, saat kaçta, ne zaman?

BEŞİKTAŞ GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE: Beşiktaş Galatasaray maçı hangi kanalda yayınlanacak, saat kaçta, ne zaman? Muhtemel 11'ler!

Beşiktaş Galatasaray maçı Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında oynanacak. Maç, Vodafone Park'ta oynanacak. Karşılaşmada, Şansalan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Mehmet Emin Tuğral yapacak. Karşılaşmaya İstanbul İl Güvenlik Kurulu tarafından yapılan açıklama doğrultusunda Sarı-Kırmızılı taraftarlar alınmayacak. Beşiktaş Galatasaray maçı canlı izleme ekranı arama motorlarında sorgulanıyor. İşte, Beşiktaş Galatasaray maçı canlı yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri...

BEŞİKTAŞ GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Beşiktaş Galatasaray derbisi bugün (30 Nisan 2023 Pazar) saat 19.00'da başlayacak.

Maç, Vodafone Arena'da oynanacak.

BEŞİKTAŞ GALATASARAY DERBİSİ HANGİ KANALDA?

Beşiktaş Galatasaray derbisi beIN Sports 1'de canlı olarak yayınlanacak.

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BEŞİKTAŞ GALATASARAY MAÇINDA MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş muhtemel 11'i: Mert, Rosier, Saiss, Omar Colley, Masuaku, Hadziahmetovic, Gedson, Salih Uçan, Cenk Tosun, Redmond, Aboubakar.

Galatasaray muhtemel 11'i: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Adekugbe; Torreira, Olivieira, Kerem Aktürkoğlu, Milot Rasciha, Mertens, Icardi

SÜPER LİG PUAN DURUMLARI

Beşiktaş, bu sezon ligde geride kalan 30 karşılaşmada 18 üstünlük, 8 eşitlik ve 4 yenilgiyle sarı-kırmızılıların 8 puan gerisinde 62 puanla üçüncü sırada yer alıyor.

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BEŞİKTAŞ GALATASARAY ARASINDAKİ MAÇLAR

Beşiktaş, Galatasaray’a karşı da sahasında uzun süredir yenilgi yaşamıyor.

2014-2015 sezonunda Vodafone Park’ın yapım çalışmalarının sürmesi sebebiyle Galatasaray'ı Atatürk Olimpiyat Stadı’nda konuk eden Beşiktaş, maçtan 2-0 yenilgiyle ayrılmıştı.

Beşiktaş, bahsi geçen maç sonrası ev sahibi olduğu 7 karşılaşmada rakibini yendi.

6 galibiyet, 1 beraberlik elde eden Beşiktaş, attığı 13 gole karşılık, filelerinde 4 gole engel olamadı.

İşte Beşiktaş'ın, 2014-15'ten sonra sahasında Galatasaray'a karşı oynadığı maçlar ve sonuçları:

2015-2016 Beşiktaş: 2 - Galatasaray: 1

2016-2017 Beşiktaş: 2 - Galatasaray: 2

2017-2018 Beşiktaş: 3 - Galatasaray: 0

2018-2019 Beşiktaş: 1 - Galatasaray: 0

2019-2020 Beşiktaş: 1 - Galatasaray: 0

2020-2021 Beşiktaş: 2 - Galatasaray: 0

2021-2022 Beşiktaş: 2 - Galatasaray: 1

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