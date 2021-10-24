Beşiktaş Galatasaray maçı hangi kanalda canlı izlenir? Beşiktaş Galatasaray maçı canlı izle

Süper Lig'de 10. haftasında Beşiktaş evinde Galatasaray'ı ağırlayacak. İki takımın da 3 puan için sahada ter dökeceği maça kısa bir zaman kaldı. Maç, Vodafone Park'ta oynanacak. Beşiktaş Galatasaray maçı futbolseverler için naklen yayınlanacak. İşte merak edilenler...

BEŞİKTAŞ-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

25 Ekim Pazartesi gerçekleşecek Beşiktaş-Galatasaray maçı 20.00'da başlayacak. Tedavileri süren Arda Turan ile Sacha Boey maçta forma giymeyecek.

BEŞİKTAŞ-GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDAN İZLENİR?

haftanın kapanış mücadelesi olacak Beşiktaş - Galatasaray derbisi beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Montero, Rıdvan, Josef, Pjanic, Salih, Ghezzal, Larin, Batshuayi

GALATASARAY MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Muslera, Boey, Marcao, Nelsson, Van Aanholt, Berkan, Cicaldau, Morutan, Halil, Kerem, Mohamed

