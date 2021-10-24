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Beşiktaş Galatasaray maçı hangi kanalda canlı izlenir? Beşiktaş Galatasaray maçı canlı izle

24.10.2021 13:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Futbolseverler heyecanla Beşiktaş Galatasaray maçının gerçekleştirilmesini bekliyor. Maç, 25 Ekim 2021 Pazartesi günü oynanacak. Maçı yöneten isim ise Fırat Aydınus olacak. Beşiktaş Galatasaray maçının muhtemel 11'leri ve maçın hangi kanaldan yayınlanacağı belli oldu. İşte detaylar...

Beşiktaş Galatasaray maçı hangi kanalda canlı izlenir? Beşiktaş Galatasaray maçı canlı izle

Süper Lig'de 10. haftasında Beşiktaş evinde Galatasaray'ı ağırlayacak. İki takımın da 3 puan için sahada ter dökeceği maça kısa bir zaman kaldı. Maç, Vodafone Park'ta oynanacak. Beşiktaş Galatasaray maçı futbolseverler için naklen yayınlanacak. İşte merak edilenler...

BEŞİKTAŞ-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

25 Ekim Pazartesi gerçekleşecek Beşiktaş-Galatasaray maçı 20.00'da başlayacak. Tedavileri süren Arda Turan ile Sacha Boey maçta forma giymeyecek.

BEŞİKTAŞ-GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDAN İZLENİR?

  1. haftanın kapanış mücadelesi olacak Beşiktaş - Galatasaray derbisi beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.

Beşiktaş Galatasaray maçı hangi kanalda canlı izlenir? Beşiktaş Galatasaray maçı canlı izle

BEŞİKTAŞ MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Montero, Rıdvan, Josef, Pjanic, Salih, Ghezzal, Larin, Batshuayi

GALATASARAY MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Muslera, Boey, Marcao, Nelsson, Van Aanholt, Berkan, Cicaldau, Morutan, Halil, Kerem, Mohamed

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Beşiktaş Futbol Kulübü Galatasaray Futbol Kulübü
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