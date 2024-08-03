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Beşiktaş-Galatasaray maçına az bir süre kala muhtemel 11'ler şekillendi!

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
03.08.2024 16:57
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından 18. kez düzenlenen Turkcell Süper Kupa'da Beşiktaş ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Türkiye Kupası'nın sahibi siyah-beyazlılar ile lig şampiyonu sarı-kırmızılılar sezonu kupayla açmak istiyor. Mücadelenin başlamasına az bir süre kala son detaylar belli oldu...

Beşiktaş-Galatasaray maçına az bir süre kala muhtemel 11'ler şekillendi!

Turkcell Süper Kupa'da Galatasaray ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. İki takımın da muhtemel 11'leri belli oldu. Bahis oranlarında Galatasaray'ın son saatlere favori girmesi sosyal medyada sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandırdı.

MUHTEMEL 11'LER

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Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Colley, Masuaku, Al-Musrati, Gedson, Rashica, Rafa, Semih, Immobile.

Galatasaray: Muslera, Kaan, Nelsson, Abdülkerim, Köhn, Torreira, Berkan, Ziyech, Mertens, Zaha, Icardi.

SÜPER KUPA'DA 9. RANDEVU

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Galatasaray ve Beşiktaş daha önce kupada 8 kez karşı karşıya getirdi.

Altısı Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda yapılan karşılaşmalarda Galatasaray 4, Beşiktaş ise 2 kez şampiyonluk sevinci yaşadı. İki takım arasındaki iki Süper Kupa mücadelesinde ise takımlar birer kez kupayı kaldırdı.

İLK KUPA BEŞİKTAŞ'IN

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Süper Kupa 2006 yılında ilk kez oynanırken, Beşiktaş kupayı müzesine götüren takım oldu. 2006 yılında oynanan ilk Süper Kupa'yı Galatasaray'ı 1-0 yenerek Beşiktaş kazanmıştı.

Siyah-beyazlı takım, 30 Temmuz 2006'da Almanya'da oynanan maçta Galatasaray'a 1-0 üstünlük kurarak kupayı aldı.

SON KUPA 1 DAKİKA OYNANDI

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Galatasaray ile Fenerbahçe arasında yapılan son Turkcell Süper Kupa müsabakası 1 dakika sürmüş ve Icardi'nin attığı golle olaylı maç bitmişti. Sahadan çekilen sarı-lacivertliler sonrasında hükmen mağlup sayılmış ve sarı-kırmızılılar için maç 3-0 tescil edilmişti.

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beşiktaş galatasaray
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