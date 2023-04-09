SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Spor Toto Süper Lig
  4. BEŞİKTAŞ GİRESUNSPOR MAÇI CANLI İZLE! Beşiktaş Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şenol Güneş'in muhtemel 11'i

BEŞİKTAŞ GİRESUNSPOR MAÇI CANLI İZLE! Beşiktaş Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şenol Güneş'in muhtemel 11'i

09.04.2023 13:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş Giresunspor maçı Süper Lig'in 28. haftasında Vodafone Arena'da oynanacak. Beşiktaş Giresunspor maçı canlı izleme ekranı şimdiden internette araştırılmaya başlandı. Şenol Güneş'in öğrencileri maçtan üstünlükle ayrılmayı hedefliyor. Maçta Hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Abdullah Bora Özkara üstlenecek. Maçın dördüncü hakemi ise Sarper Barış olacak. Peki, Beşiktaş Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

BEŞİKTAŞ GİRESUNSPOR MAÇI CANLI İZLE! Beşiktaş Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şenol Güneş'in muhtemel 11'i

Beşiktaş ile Giresunspor Süper Lig'in 28. haftasında kozlarını paylaşacak. Beşiktaş Giresunspor maçı Fenerbahçe’yi Şükrü Saracoğlu'nda 4-2 yenerek ligde dengeleri değiştiren Şenol Güneş yönetmindeki Siyah Beyazlılar, galibiyet serisini 5 maça çıkarmayı amaçlıyor. Beşiktaş Giresunspor maçı canlı izleme ekranı internette araştırılıyor. İşte detaylar...

BEŞİKTAŞ GİRESUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Beşiktaş Giresunspor maçı bugün (9 Nisan 2023 Pazar) saat 20.30'da başlayacak.

Maç, Vodafone Arena'da oynanacak.

BEŞİKTAŞ GİRESUNSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş Giresunspor maçı beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ GİRESUNSPOR MAÇINDA MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş'ın muhtemel 11'i: Mert, Onur, Saiss (Necip), Colley, Masuaku, Redmond, Salih, Hadziahmetovic, Gedson, Cenk, Aboubakar

Giresunspor'un muhtemel 11'i: Ferhat, Alper, Arias, Perez, Hayrullah, Borja, Mejia, Görkem, Mert, Savicevic, Bajic

BEŞİKTAŞ GİRESUNSPOR MAÇI CANLI

BEŞİKTAŞ GİRESUNSPOR MAÇI CANLI TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Diagne'den Enner Valencia ve Fenerbahçe'ye olay sözler!Diagne'den Enner Valencia ve Fenerbahçe'ye olay sözler!
Sergen Yalçın gelir gelmez yılın transfer bombasını patlatıyor!Sergen Yalçın gelir gelmez yılın transfer bombasını patlatıyor!
'Aleni şekilde operasyon yapıyorlar''Aleni şekilde operasyon yapıyorlar'

En Çok Okunan Haberler

Kadın konuk 3 ay evli kaldığını duyunca bomba bir yanıt verdi! "İlk seks..."

Kadın konuk 3 ay evli kaldığını duyunca bomba bir yanıt verdi! "İlk seks..."

AK Parti birinci parti çıktı, TİP'in oy oranında ilk yaşandı!

AK Parti birinci parti çıktı, TİP'in oy oranında ilk yaşandı!

Teknik direktör, rakip futbolcunun boğazını sıktı!

Teknik direktör, rakip futbolcunun boğazını sıktı!

Jesus'un oğlu o beğeniyle işi bitirdi, yeni takımı duyurdu! "F.Bahçe nankör..."

Jesus'un oğlu o beğeniyle işi bitirdi, yeni takımı duyurdu! "F.Bahçe nankör..."

Diagne'den Enner Valencia ve Fenerbahçe'ye olay sözler!

Diagne'den Enner Valencia ve Fenerbahçe'ye olay sözler!

50 milyon TL, geniş yetkiler, kadro! Masadan kalkmışlardı...

50 milyon TL, geniş yetkiler, kadro! Masadan kalkmışlardı...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Tepki çeken görüntüler! Canlı canlı paketlediler

Tepki çeken görüntüler! Canlı canlı paketlediler

Kadın konuk 3 ay evli kaldığını duyunca bomba bir yanıt verdi! "İlk seks..."

Kadın konuk 3 ay evli kaldığını duyunca bomba bir yanıt verdi! "İlk seks..."

Kalite, konfor, şıklık bir arada! Spor ayakkabılarda %45'e varan indirim

Kalite, konfor, şıklık bir arada! Spor ayakkabılarda %45'e varan indirim

Köpek kavgasına sahipleri de katıldı! Ortalık bir anda karıştı

Köpek kavgasına sahipleri de katıldı! Ortalık bir anda karıştı

Kendi terinden parfüm hazırladı! “Libido eksikliğini giderecek”

Kendi terinden parfüm hazırladı! “Libido eksikliğini giderecek”

İçeceklerinizden aldığınız keyfi artıracak Stanley termoslarda bahar fırsatı!

İçeceklerinizden aldığınız keyfi artıracak Stanley termoslarda bahar fırsatı!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.