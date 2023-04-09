BEŞİKTAŞ GİRESUNSPOR MAÇI CANLI İZLE! Beşiktaş Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şenol Güneş'in muhtemel 11'i

Beşiktaş ile Giresunspor Süper Lig'in 28. haftasında kozlarını paylaşacak. Beşiktaş Giresunspor maçı Fenerbahçe’yi Şükrü Saracoğlu'nda 4-2 yenerek ligde dengeleri değiştiren Şenol Güneş yönetmindeki Siyah Beyazlılar, galibiyet serisini 5 maça çıkarmayı amaçlıyor. Beşiktaş Giresunspor maçı canlı izleme ekranı internette araştırılıyor. İşte detaylar...
Beşiktaş Giresunspor maçı bugün (9 Nisan 2023 Pazar) saat 20.30'da başlayacak.
Maç, Vodafone Arena'da oynanacak.
Beşiktaş Giresunspor maçı beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.
Beşiktaş'ın muhtemel 11'i: Mert, Onur, Saiss (Necip), Colley, Masuaku, Redmond, Salih, Hadziahmetovic, Gedson, Cenk, Aboubakar
Giresunspor'un muhtemel 11'i: Ferhat, Alper, Arias, Perez, Hayrullah, Borja, Mejia, Görkem, Mert, Savicevic, Bajic
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