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Beşiktaş- Göztepe maçı için bazı yollar kapanacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.01.2020 16:22 | Son Güncelleme

 SÜPER Lig'in 19'ncu haftasında yarın oynanacak Beşiktaş- Göztepe maçı için İzmir'deki bazı sokak ve caddeler araç trafiğine kapatılacak.

Kadir ÖZEN/İZMİR, (DHA)- SÜPER Lig'in 19'ncu haftasında yarın oynanacak Beşiktaş- Göztepe maçı için İzmir'deki bazı sokak ve caddeler araç trafiğine kapatılacak.
Teknik direktör Abdullah Avcı ile dün yollarını ayıran Beşiktaş, yarın Göztepe'ye konuk olacak. Her iki takım, Süper Lig'in 19'ncu haftasında oynanacak maç için hazırlıklarını gerçekleştirdi. Göztepe, İstanbul ekibini beklerken; İzmir Emniyet Müdürlüğü ise herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için kentte çeşitli önlemler aldı. Bu kapsamda statta ve çevresinde 2 bin 152 polis ile 750 özel güvenlik görevlisinin görev alacağı belirtildi. Bunun dışında maç için kentteki bazı sokak ve caddelerin araç trafiğine kapatılacağı belirtildi. İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü yetkilileri konuyla ilgili açıklama yaparak uyarılarda bulundu:
"Göztepe Gürsel Aksel Bulvarı üzerinde yapımı tamamlanan Gürsel Aksel Stadyumu'nun trafik düzeni ve güvenlik önlemleri açısından sadece maç günleri; Gürsel Aksel Bulvarı'nın Mithatpaşa Caddesi ve İnönü Caddesi arasında kalan kısmı, 15'nci Sokağın Mithatpaşa Caddesi ile 15/2 Sokak arasındaki kısmı araç trafiğine kapatılacak. Ayrıca Mithatpaşa Caddesi'nin, Fahrettin Altay Meydanı ile 19/1 Sokak arasında kalan kısmı ile bu bölge içinde kalan 20/3, 4/1, 4/7, 4/8, 4/9, 4/10, 13/1,13, 20, 20/3, 16, 17/1, 4/2, 4/3, 20/1, 20/2 ve 18 sokaklarının bağlantı noktaları, 21.01.2020 tarih ve 2020/73 sayılı UKEME kararlarıyla Göztepe maçlarının bulunduğu günlerde araç trafiğine kapatılacağından, söz konusu sokaklar üzerinde bulunan araçlar güvenlik nedeniyle çekilecektir."

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