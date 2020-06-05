SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş
  4. Beşiktaş günün ilk antrenmanı yaptı

Beşiktaş günün ilk antrenmanı yaptı

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 05.06.2020 14:15 | Son Güncelleme

Süper Lig’in 27. haftasında sahasında Fraport TAV Antalyaspor’u konuk edecek Beşiktaş, hazırlıklarına sabah saatlerinde yaptığı çalışmayla devam etti.

Beşiktaş günün ilk antrenmanı yaptı

Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenman sahada yapılan ısınma koşuları ve streching çalışması ile başladı.

Pas çalışması, 5’e 2 çalışması ve istasyonlardan oluşan parkurda değişmeli olarak kondisyon çalışmaları gerçekleştirildi. Siyah-beyazlılar, hazırlıklarına bugün saat 17.00’de basına kapalı yapacağı idmanla devam edecek.

(DHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Muhteşem görüntü! Aylar sonra yeniden... Muhteşem görüntü! Aylar sonra yeniden...
Beşiktaşlı futbolcular, George Floyd'u andıBeşiktaşlı futbolcular, George Floyd'u andı
En sevilen Fenerbahçe marşlarının sözleriEn sevilen Fenerbahçe marşlarının sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sokağa çıkma kısıtlaması açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sokağa çıkma kısıtlaması açıklaması

İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma kısıtlaması genelgesi

İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma kısıtlaması genelgesi

F.Bahçe'de flaş ayrılık! Eski takımı ile anlaştı...

F.Bahçe'de flaş ayrılık! Eski takımı ile anlaştı...

Nihat Özdemir: Son 3 hafta seyircili oynanabilir

Nihat Özdemir: Son 3 hafta seyircili oynanabilir

3. Lig'den Süper Lig'e transfer oldu!

3. Lig'den Süper Lig'e transfer oldu!

Fatih Terim kararını verdi! Sezon sonu...

Fatih Terim kararını verdi! Sezon sonu...

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Beşiktaş ile Beko anlaştı! 42 milyon TL

Beşiktaş ile Beko anlaştı! 42 milyon TL

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En güzel Beşiktaş marşlarının sözleri

En güzel Beşiktaş marşlarının sözleri

En güzel Beşiktaş sözleri

En güzel Beşiktaş sözleri

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Beşiktaş günün ilk antrenmanı yaptı

Beşiktaş günün ilk antrenmanı yaptı

Feyenoord'lu Leroy Fer, Beşiktaş ile anlaşmaya çok yakın

Beşiktaş yıldız ismin transferini bitiriyor!

Beşiktaşlı futbolcular, George Floyd'u andı

Beşiktaşlı futbolcular, George Floyd'u andı

Beşiktaş'tan Galatasaray'a 1986-87 sezonu cevabı

Beşiktaş'tan Galatasaray'a şok cevap!

Beşiktaş'tan borç açıklaması

Beşiktaş borç açıkladı

Beşiktaş'tan Arda Turan'a ret!

Arda Turan transferinde olay gelişme!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.