Beşiktaş günün ilk antrenmanı yaptı

Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenman sahada yapılan ısınma koşuları ve streching çalışması ile başladı.

Pas çalışması, 5’e 2 çalışması ve istasyonlardan oluşan parkurda değişmeli olarak kondisyon çalışmaları gerçekleştirildi. Siyah-beyazlılar, hazırlıklarına bugün saat 17.00’de basına kapalı yapacağı idmanla devam edecek.

(DHA)

