Beşiktaş günün ilk antrenmanı yaptı

Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenman sahada yapılan ısınma koşuları ve streching çalışması ile başladı.
Pas çalışması, 5’e 2 çalışması ve istasyonlardan oluşan parkurda değişmeli olarak kondisyon çalışmaları gerçekleştirildi. Siyah-beyazlılar, hazırlıklarına bugün saat 17.00’de basına kapalı yapacağı idmanla devam edecek.
(DHA)
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