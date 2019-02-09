Beşiktaş ile ilgili 3 soruyu bilene ücretsiz tıraş

Emrah KIZIL/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'ın Bağlar ilçesinde fanatik Beşiktaş taraftarı olan berber Mehmet Aktaş (38), siyah- beyaz renklerle donattığı iş yerinde gönül verdiği takımıyla ilgili sorduğu 3 soruyu doğru cevaplayan müşterilerini ücretsiz tıraş ediyor. Bağlar ilçesindeki Batıkent semtinde yaklaşık 25 yıldır kuaförlük yapan Mehmet Aktaş, hem koyu bir Beşiktaş taraftarı, hem de Diyarbakır Kartalları adlı grubun kurucusu. İmkanı el verdiği ölçüde gönül verdiği takımın maçlarına da giden Aktaş, iş yerini siyah- beyaz renklere bürüdü. Çakmağından klimasına kadar bütün aksesuarlarını siyah-beyaz renklerle ve takımın çıkartmalarıyla süsleyen Aktaş, iş yerinde yeni bir uygulama başlattı. Beşiktaş'ın tarihi ile ilgili sorduğu 3 soruyu doğru cevaplayan müşterilerini ücretsiz tıraş eden Aktaş, bu yolla siyah-beyazlı takımı sevdirmeyi amaçlıyor. 'MÜŞTERİLER TIRAŞA GELMEDEN BEŞİKTAŞ TARİHİ ÇALIŞIYOR' Beşiktaş ile ilgili soruları doğru yanıtlayan günde 3-4 kişiyi ücretsiz tıraş ettiğini anlatan Aktaş, "Bu projeyi gençlerimize Beşiktaş'ı aşılamak ve tarihini öğretmek için başlattık. Müşterilerime Beşiktaş ile ilgili 3 soru soruyorum. Soruları bilene bedava tıraş yapıyorum. Hem müşterilerin hoşuna gidiyor, hem de kültür ve eğlence iç içe yapılıyor. Beşiktaş'a gönülden sevdalıyız. Günde 3 veya 4 tane müşterimizi bedava tıraş yapıyorum. Bazılar tıraşa gelmeden önce Beşiktaş tarihini çalışıyor" dedi. Kuaföre gelen müşterilerden Galatarasay taraftarı Baran Korkmaz, bir Galatasaraylı olarak, Aktaş'ın Beşiktaş aşkını takdir ettiğini ifade ederek, "Mehmet Aktaş, imkanı el verdiği sürece Beşiktaş'ın yanında olmuştur. Maçlarına giderek desteğini esirgememiştir. Bu davranışını da gerçekten takdir ediyoruz. Tıraş olmaya gelirken Beşiktaş'ın tarihini araştırıyoruz. Bedava tıraş olmak isteyenlere de tavsiye ediyoruz. Beşiktaş bilgisine güvenen herkesi bekliyoruz" diye konuştu. Beşiktaş taraftarı Fikret Sağ da, "Buraya devamlı geliyorum. Aktaş'ın daha iyi projelerle karşımıza çıkacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

