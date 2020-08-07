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Beşiktaş'ın forvet hedef Balotelli ve Seferovic

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 07.08.2020 08:46 | Son Güncelleme

Beşiktaş'ın forvet adayları arasında Mario Balotelli ve Haris Seferovic'in olduğu belirtiliyor. Brescia ile geride kalan sezonda 19 Serie A maçına çıkan 29 yaşındaki Balotelli, 5 gollük bir performans sergiledi. Bosnalı kökenli İsviçreli Haris Seferovic ise, Benfica formasıyla bu sezon 30 maça çıkan 28 yaşındaki forvet, 5 gol atıp, 2 de asist yaptı.

Beşiktaş'ın forvet hedef Balotelli ve Seferovic

Burak Yılmaz'ın Fransız ekibi Lille'e transfer olması sonrası forvet arayışlarına başlayan Beşiktaş'ın gündeminde iki flaş isim var; Mario Balotelli ve Haris Seferovic.

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Balotelli, geçen sezon Fransa temsilcisi Marsilya'dan İtalyan ekibi Brescia'ya transfer olmuştu. Antrenmanlara çıkmayan ve mavi-beyazlı ekibin başkanı Massimo Cellino ile sorunlar yaşayan İtalyan forvetin sözleşmesi fesh edilmişti.

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Brescia ile geride kalan sezonda 19 Serie A maçına çıkan 29 yaşındaki Balotelli, 5 gollük bir performans sergiledi.

Siyah-beyazlı ekibin bir diğer forvet adayı ise Portekiz ekibi Benfica'da forma giyen Bosnalı kökenli İsviçreli Haris Seferovic... Benfica formasıyla bu sezon 30 maça çıkan 28 yaşındaki forvet, 5 gol atıp, 2 de asist yaptı

(TRT SPOR)

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