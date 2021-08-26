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Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki grubu ve rakipleri belli oluyor

26.08.2021 19:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplar belli oluyor. Bu sene Beşiktaş'ın yer alacağı Devler Ligi'nde kura çekimi gerçekleşiyor. İşte detaylar...

Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki grubu ve rakipleri belli oluyor

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2021/22 sezonunun grup kuraları, İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleşen törende çekiliyor. Türkiye'yi Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden tek takım olan Beşiktaş'ın rakipleri de çekilen kura sonrası belli olacak. Şampiyonlar Ligi kura çekimini haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

İşte Şampiyonlar Ligi'nde tüm gruplar;

A GRUBU: Man. City, PSG, Leipzig,

B GRUBU: Atletico Madrid, Liverpool,

C GRUBU: Sporting Lizbon, Borussia Dortmund,

D GRUBU: Inter, Real Madrid, Shakhtar Donetsk,

E GRUBU: Bayern Münih, Barcelona, Benfica,

F GRUBU: Villarreal, Man. United, Atalanta,

G GRUBU: Lille, Sevilla, Salzburg,

H GRUBU: Chelsea, Juventus, Zenit,

1. Torbada yer alan takımlar

Chelsea
Villarreal
Atletico Madrid
Manchester City
Bayern Münih
Inter
Lille
Sporting Lizbon

2. Torbada yer alan takımlar

Real Madrid
Barcelona
Juventus
Manchester United
PSG
Liverpool
Sevilla
Borussia Dortmund

3. Torbada yer alan takımlar

Porto
Ajax
Shakhtar Donetsk
RB Leipzig
Salzburg
Benfica
Atalanta
Zenit

4. Torbada yer alan takımlar

BEŞİKTAŞ
Dinamo Kiev
Sherif
Club Brugge
Young Boys
Milan
Malmö
Wolfsburg


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Anahtar Kelimeler:
UEFA Şampiyonlar Ligi Beşiktaş Futbol Kulübü
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