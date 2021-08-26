Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki grubu ve rakipleri belli oluyor

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2021/22 sezonunun grup kuraları, İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleşen törende çekiliyor. Türkiye'yi Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden tek takım olan Beşiktaş'ın rakipleri de çekilen kura sonrası belli olacak. Şampiyonlar Ligi kura çekimini haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

İşte Şampiyonlar Ligi'nde tüm gruplar;

A GRUBU: Man. City, PSG, Leipzig,

B GRUBU: Atletico Madrid, Liverpool,

C GRUBU: Sporting Lizbon, Borussia Dortmund,

D GRUBU: Inter, Real Madrid, Shakhtar Donetsk,

E GRUBU: Bayern Münih, Barcelona, Benfica,

F GRUBU: Villarreal, Man. United, Atalanta,

G GRUBU: Lille, Sevilla, Salzburg,

H GRUBU: Chelsea, Juventus, Zenit,

1. Torbada yer alan takımlar

Chelsea

Villarreal

Atletico Madrid

Manchester City

Bayern Münih

Inter

Lille

Sporting Lizbon

2. Torbada yer alan takımlar

Real Madrid

Barcelona

Juventus

Manchester United

PSG

Liverpool

Sevilla

Borussia Dortmund

3. Torbada yer alan takımlar

Porto

Ajax

Shakhtar Donetsk

RB Leipzig

Salzburg

Benfica

Atalanta

Zenit

4. Torbada yer alan takımlar

BEŞİKTAŞ

Dinamo Kiev

Sherif

Club Brugge

Young Boys

Milan

Malmö

Wolfsburg



