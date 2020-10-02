Beşiktaş'ın transferi hedefi eski Galatasaraylı Bruma

Bir kanat transferi yapmak isteyeyen siyah beyazlı takım, rotasını Bruma'ya yöneltti... TRT Spor'un haberine göre Beşiktaş, bir dönem Galatasaray forması da giyen Portekizli kanat oyuncusu Armindo Bruma'yı kiralamak için Hollanda ekibi PSV ile görüşmelere başladı.
2017 yılında Galatasaray'dan Leipzig'e 15 milyon Euro karşılığında transfer olan Bruma, 2019 yazında PSV'ye 12 milyon Euro'ya transfer olmuştu. 25 yaşındaki Bruma bu sezon 4 maçta forma giydi ve 2 asist yaptı.
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