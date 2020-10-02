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Beşiktaş'ın transferi hedefi eski Galatasaraylı Bruma

GALATASARAY HABERLERİ  | 02.10.2020 13:56 | Son Güncelleme

Lige Trabzonspor galibiyeti ile başlayan ama sonra oynadığı 2 maçta da galibiyet alamayan Beşiktaş, transfer çalışmalarına devam ediyor. Hollanda Ligi ekiplerinden PSV'de forma giyen ve bir dönem Galatasaray'da da top koşturan Bruma için kiralama teklifi yapıldı. Uzun süredir bir kanat transferi yapmak isteyen siyah beyazlılar, aradığı ismi Hollanda'da buldu. 25 yaşındaki yıldız futbolcu Bruma bu sezon 4 maçta forma giydi ve 2 asist yaptı.

Beşiktaş'ın transferi hedefi eski Galatasaraylı Bruma

Bir kanat transferi yapmak isteyeyen siyah beyazlı takım, rotasını Bruma'ya yöneltti... TRT Spor'un haberine göre Beşiktaş, bir dönem Galatasaray forması da giyen Portekizli kanat oyuncusu Armindo Bruma'yı kiralamak için Hollanda ekibi PSV ile görüşmelere başladı.

2017 yılında Galatasaray'dan Leipzig'e 15 milyon Euro karşılığında transfer olan Bruma, 2019 yazında PSV'ye 12 milyon Euro'ya transfer olmuştu. 25 yaşındaki Bruma bu sezon 4 maçta forma giydi ve 2 asist yaptı.


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