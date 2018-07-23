Takımda yer alan Julia Kiran ise güzelliğiyle büyülüyor.

Beşiktaş'ın yeni transferi Julia Kiran güzelliği ile büyüledi!

1 / 17 Beşiktaş Esports Uluslarası Kadın CS:GO takımı kurdu.

2 / 17 Beşiktaş'tan yapılan açıklama şöyle;

3 / 17 Geleneksel sporun yanı sıra elektronik sporlarda da ilklerin öncüsü olan Beşiktaşımız, Türkiye'de CS:GO sahnesine adım atan ilk spor kulübü oldu.

4 / 17 Beşiktaşımız aynı zamanda bu hamlesiyle dünya çapında kadın CS:GO takımı kuran ilk spor kulübü unvanının da sahibi oldu.

5 / 17 Kulübümüz, dünyanın en iyi kadın CS:GO takımları arasında gösterilen RES Gaming'in kadrosunu bünyesine kattı.

6 / 17 Daha önce Dynasty Gaming organizasyonu ile katıldıkları altı büyük turnuvanın dördünü kazanmayı başaran kuvvetli ekip, rotasını RES Gaming'e çevirmişti.

7 / 17 Takım, Kopenhag ve Katoviçe'de düzenlenen iki büyük turnuvada ikinci ve üçüncü olarak RES Gaming çatısı altında da parlamaya devam etti. Kulübümüz uzun süredir bir arada oynayan tecrübeli kadronun tamamını transfer ederek CS:GO sahnesine güçlü bir giriş yapmış oldu.

8 / 17 İsveç, Hollanda ve Rusya doğumlu oyunculardan kurulu Beşiktaş Kadın CS:GO Takımı, antrenmanlarına hız kesmeden devam ediyor. 21-22 Temmuz tarihlerinde Avrupa'nın en prestijli festivallerinden Girl Gamer'da mücadele edecek siyah-beyazlıların rakipleri Team Singularity, Team Dignitas ve eParadise olacak.

9 / 17 Takımda yer alan bir isim ise tüm dikkatleri üzerine çekti.

10 / 17 Julia Kiran Instagram hesabından paylaştığı fotoğraflar ile gündem olmayı başardı.

11 / 17 Beşiktaş'ın yeni sporcusu güzelliği ile büyülüyor...

12 / 17 İşte o fotoğraflarından bazıları...

13 / 17 Beşiktaş'ın yeni transferi Julia Kiran güzelliği ile büyüledi!

14 / 17 Beşiktaş'ın yeni transferi Julia Kiran güzelliği ile büyüledi!

15 / 17 Beşiktaş'ın yeni transferi Julia Kiran güzelliği ile büyüledi!

16 / 17 Beşiktaş'ın yeni transferi Julia Kiran güzelliği ile büyüledi!