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  4. Beşiktaş iskelesinde can pazarı! Vapurdan denize atlayarak intihar girişiminde bulundu

Beşiktaş iskelesinde can pazarı! Vapurdan denize atlayarak intihar girişiminde bulundu

24.09.2021 10:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş iskelesinden Adalar'a hareket eden vapurdan denize atlayarak intihar girişiminde bulunan şahıs, soğuk hava nedeniyle hipotermi geçirdi. Durumu gören vapur görevlileri halatları çözerek denize atlayan kişiye fırlattı. Denize atlayan şahıs, halata tutunarak hayatta kaldı.

Beşiktaş iskelesinde can pazarı! Vapurdan denize atlayarak intihar girişiminde bulundu

Olay, dün saat 18.00 sıralarında Beşiktaş’ta bulunan şehir hatları iskelesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Beşiktaş-Adalar vapuruna binen Nedim Y. (47), vapur iskeleden 10 metre uzaklaştıktan sonra bir anda denize atlayarak intihar girişiminde bulundu. Denize atlayan Nedim Y. havanın soğuk olması nedeniyle hipotermi geçirdi.

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Vapurda bulunan görevliler atlayan şahsı fark edince önce vapurun motorlarını durdurdu, sonra halatları çözerek adama fırlattı. Nedim Y. tutunduğu halat sayesinde hayatta kaldı.

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Vapur iskeleye yanaştıktan sonra iskeledeki görevliler ve vatandaşların yardımı ile şahıs iskeleye çıkartıldı. İskeleye çıkarılan şahsa hemen polar verilerek üzeri örtüldü.

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İskelede bulunan vatandaşlar arasındaki bir sağlık çalışanı, şahsa ilk müdahaleyi yaptı. Şahıs daha sonra sağlık ekiplerinin gelmesi ile hastaneye kaldırıldı.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
İntihar Beşiktaş İlçesi
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