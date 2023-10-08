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BEŞİKTAŞ İSTANBULSPOR MAÇI CANLI İZLE! Beşiktaş İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? CANLI MAÇ ANLATIMI

08.10.2023 14:50 | Son Güncelleme:
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Beşiktaş İstanbulspor maçı yayın ve saat bilgisi merak ediliyor. Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş, İstanbulspor'u konuk edecek. Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak müsabakada Tugay Kaan Numanoğlu düdük çalacak. Maçı yakından takip etmek isteyen futbolseverler Beşiktaş İstanbulspor maçı hakkında detayları sorguluyor. Peki, Beşiktaş İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Beşiktaş İstanbulspor maçı tarih ve canlı yayın bilgisine dair sorgulamalar yoğunluk kazandı. Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş ile İstanbulspor kozlarını paylaşacak. İşte Beşiktaş İstanbulspor maçı canlı yayın bilgisi ve maça dair detaylı bilgiler...

BEŞİKTAŞ İSTANBULSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Beşiktaş İstanbulspor maçı, 8 Ekim 2023 Pazar günü oynanacak. Heyecanlı karşılaşma saat 16.00'da başlayacak.

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BEŞİKTAŞ İSTANBULSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş İstanbulspor maçı beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak. Beşiktaş Park Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek.

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BEŞİKTAŞ İSTANBULSPOR MAÇI CANLI İZLE!

Beşiktaş İstanbulspor açı Mynet'in canlı maç anlatımı ekranından anbean takip edilebilecek.

BEŞİKTAŞ İSTANBULSPOR CANLI MAÇ ANLATIMI İÇİN TIKLAYINIZ

MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Bailly, Colley, Onur, Salih, Amir, Ghezzal, Chamberlain, Rashica, Aboubakar.

İstanbulspor: Jensen, Duhaney, Mehmet, Okan, Ali, Muammer, Loshaj, İbrahim, Mendy, Emir, Ethemi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
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