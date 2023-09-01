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Beşiktaş kaçıncı torbada ve muhtemel rakipleri kimler? UEFA Konferans Ligi Beşiktaş'ın rakipleri

31.08.2023 14:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

UEFA Konferans Ligi kura çekiminde Beşiktaş'ın kaçıncı torbada olduğu, merak konusu olurken birçok sporsever de siyah-beyazlı ekibin rakiplerini araştırmaya başladı. Siyah - beyazlı temsilcimiz dün Dinamo Kiev'i 1-0 yendi. İlk maçtan 3-2 üstünlükle ayrılan Şenol Güneş'in öğrencileri, bu karşılaşmadan da üstünlükle ayrılmayı başardı. Peki Beşiktaş kaçıncı torbada? 2023 Konferans Ligi kura çekiminde Beşiktaş'ın rakipleri kim?

UEFA Konferans Ligi kura çekimi için geri sayım başladı. Bu sene Şampiyonlar Ligi’nde 1 temsilcimiz (Galatasaray), Konferans Ligi’nde ise 3 takımımız (Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor) mücadele ediyor. 2023-2024 UEFA Konferans Ligi kura çekimi canlı izleme ekranı internette araştırılıyor. 2023 Konferans Ligi kura çekiminde Beşiktaş'ın rakipleri merak konusu oldu. Peki, Beşiktaş için UEFA Konferans Ligi kura çekimi ne zaman? İşte detaylar...

BEŞİKTAŞ KONFERANS LİGİ KURA ÇEKİMİNDE KAÇINCI TORBADA?

Beşiktaş 2023 Konferans Ligi kura çekimine kaçıncı torbadan gireceği henüz netleşmedi ancak büyük ihtimal 3. torbadan girecek. 2. torbadan girme ihtimali de var

2023 - 2024 UEFA KONFERANS LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Konferans Ligi kura çekiminin 1 Eylül 2023 15.30'da gerçekleştirilmesi bekleniyor.

UEFA KONFERANS LİGİ KURA ÇEKİMİ HANGİ KANALDA?

Konferans Ligi grup kura çekimi TV8,5 ekranında canlı olarak ekrana gelecek. Kura çekimi, UEFA TV'den de izlenebilecek.

HEYECANLI BEKLEYİŞ SÜRÜYOR

Play-off turu ilk maçlarında Dinamo Kiev'i 3-2 yenen Beşiktaş, Twente'yi 5-1 mağlup eden Fenerbahçe ve Genk'e 2-1 kaybeden Yukatel Adana Demirspor, bugünkü rövanş maçlarında rakiplerini elemeleri durumunda Avrupa Konferans Ligi gruplarına katılacak.

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