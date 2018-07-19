Beşiktaş kadın CS:GO takımı kurdu!

Alınan bilgilere göre Beşiktaş Esports, RES Gaming Kadın CS:GO takımı ile anlaşmaya vararak CS:GO Female arenasında kendilerini temsil edecek takımı kurmuş oldu. RES Gaming Kadın CS:GO kadrosunun büyük bir bölümü daha önce Dynasty Gaming takımı altında mücadele ediyordu. 18 Ocak'ta Dynasty organizasyonu ile yollarını ayıran kadro, RES Gaming adı altında mücadeleye devam etti. Dynasty Gaming takımının sahibi Kemal Sadıkoğlu, daha önce Dota 2'nin en iyi takımlarından Team Secret'ın da sahibiydi. Kemal Sadıkoğlu Team Secret içerisinde bir CS:GO Female kadrosu kurmuştu. Daha sonra yaşanan anlaşmazlık nedeniyle Team Secret ile bağlarını koparan Sadıkoğlu, giderken yanında CS:GO Female kadrosunu da götürerek Dynasty Gaming organbizasyonu kurdu. Kemal Sadıkoğlu önderliğinde Dynasty Gaming, katıldığı 6 turnuvanın 4'ünde birincilik almayı başardı.
İşte RES Gaming'in Beşiktaş'a geçen kadrosu;
Julia "Juliano" Kiran
Ksenia"Vilga" Kluenkova
Zainab"zAAz" Turkai
Petra "Petra" Stroker
Anastasia "Kr4sylya" Khlobystina (Sporx)
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