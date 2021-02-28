SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş
  4. Beşiktaş kondisyon ve taktik çalıştı

Beşiktaş kondisyon ve taktik çalıştı

28.02.2021 16:05 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Beşiktaş kondisyon ve taktik çalıştı

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’de Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı çalışmayla sürdürdü.

Kartal, Yeni Malatyaspor maçına odaklandı. Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman; dinlenme, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. Gruplar halinde ayak tenisi maçları oynandı. Antrenman, şut çalışması ile sona erdi.

Siyah-beyazlılar, Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, yarın saat 12.00’de yapacağı çalışmayla tamamlayacak ve saat 16.00’da özel uçakla Malatya’ya giderek kampa girecek.

KAYNAK: DHA
FOTOĞRAF: DHA


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Oğuzhan Koç'tan Demet Özdemir'e sürpriz Oğuzhan Koç'tan Demet Özdemir'e sürpriz
Hakan Kutlu: Sergen Yalçın'ı tebrik ederimHakan Kutlu: Sergen Yalçın'ı tebrik ederim
No To Racism ne demek?No To Racism ne demek?
Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Beşiktaş Futbol Kulübü Yeni Malatyaspor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Tarihi kebapçıda şoke eden olay: 12 yılda 7 milyon lira

Tarihi kebapçıda şoke eden olay: 12 yılda 7 milyon lira

'Yerinde karar' dönemi başlıyor: Normalleşmeye en yakın 30 il

'Yerinde karar' dönemi başlıyor: Normalleşmeye en yakın 30 il

Tarihi maçta kazanan belli oldu

Tarihi maçta kazanan belli oldu

Mohamed'in attığı gol ofsayt mı?

Mohamed'in attığı gol ofsayt mı?

Trabzonspor- F.Bahçe maçının VAR hakemi belli oldu

Trabzonspor- F.Bahçe maçının VAR hakemi belli oldu

'Arda’nın pozisyonu tartışmasız ofsayt'

'Arda’nın pozisyonu tartışmasız ofsayt'

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

F.Bahçe'de Daum sesleri

F.Bahçe'de Daum sesleri

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Alisson Becker'in babası boğularak hayatını kaybetti

Alisson Becker'in babası boğularak hayatını kaybetti

Birçok yerden ayağı kırılmıştı... Spor hayatı sona erdi!

Birçok yerden ayağı kırılmıştı... Spor hayatı sona erdi!

Boupendza'da şok gerçek! Kulaklarınıza inanamayacaksınız

Boupendza'da şok gerçek! Kulaklarınıza inanamayacaksınız

Diğer Haberler

Beşiktaş kondisyon ve taktik çalıştı

Beşiktaş kondisyon ve taktik çalıştı

Beşiktaş Yeni Malatyaspor maçına odaklandı

Beşiktaş Yeni Malatya maçına odaklandı

Kartal, İstanbul turnesine hazırlanıyor!

Kartal, İstanbul turnesine hazırlanıyor!

Hakan Kutlu: Sergen Yalçın'ı tebrik ederim

Hakan Kutlu: Sergen Yalçın'ı tebrik ederim

Rıdvan Dilmen: Beşiktaş şampiyonluğun en büyük favorisi

Rıdvan Dilmen, şampiyonluğun favorisini açıkladı!

Cyle Larin: Aboubakar ile zevk alıyoruz

Cyle Larin: Aboubakar ile zevk alıyoruz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.