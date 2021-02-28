Beşiktaş kondisyon ve taktik çalıştı

Kartal, Yeni Malatyaspor maçına odaklandı. Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman; dinlenme, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. Gruplar halinde ayak tenisi maçları oynandı. Antrenman, şut çalışması ile sona erdi.

Siyah-beyazlılar, Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, yarın saat 12.00’de yapacağı çalışmayla tamamlayacak ve saat 16.00’da özel uçakla Malatya’ya giderek kampa girecek.

KAYNAK: DHA

FOTOĞRAF: DHA



