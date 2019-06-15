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Beşiktaş kongre üyesinin hayatını kaybettiği kaza kamerada

YAŞAM HABERLERİ  | 15.06.2019 13:12 | Son Güncelleme

BEŞİKTAŞ'ta yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı Beşiktaş kongre üyesi Abdullah Baysal, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Hasan YILDIRIM-Hakan KAYA/İSTANBUL(DHA)-BEŞİKTAŞ'ta yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı Beşiktaş kongre üyesi Abdullah Baysal, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Baysal'ın hayatını kaybettiği kaza kameralara yansıdı. Barbaros Bulvarı Balmumcu Tünel girişi Zincirlikuyu istikametinde dün meydana gelen kazada Beşiktaş Kongre Üyesi ve aynı zamanda İNDER (İnşaatçılar Derneği Genel Sekreteri) Abdullah Baysal (74) hayatını kaybetti. Baysal'a otomobilin çarpma anı caddede bulunan güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, Baysal'a yolun karşısına geçmeye çalışırken, otomobil çarpıyor.

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Beşiktaş kongre üyesinin hayatını kaybettiği kaza kameradaBeşiktaş kongre üyesinin hayatını kaybettiği kaza kamerada
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