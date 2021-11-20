YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Beşiktaş Kulübü Divan Kurulu Toplantısı

Beşiktaş Kulübü Divan Kurulu Toplantısı

20.11.2021 11:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eski başkanlardan Fikret Orman da toplantıya katıldı

İSTANBUL (AA) - Beşiktaş Kulübünün 2021 yılı 2. Olağan Divan Kurulu Toplantısı başladı. Siyah-beyazlı kulübün eski başkanlarından Fikret Orman da toplantıya iştirak etti.

Vodafone Park'ta gerçekleştirilen toplantının başlamasından bir süre sonra salona gelen Orman'ın yanında kendi dönemindeki bazı yöneticiler de yer aldı.

Eski başkanın toplantıda, Ahmet Nur Çebi ile yönetiminin geçmişte kendi dönemiyle ilgili yaptıkları açıklamalara cevap vermesi bekleniyor.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERTelefonunu çaldırdı, başına gelmeyen kalmadıTelefonunu çaldırdı, başına gelmeyen kalmadı
PARTNER"Çekmeyin, ben o değilim!""Çekmeyin, ben o değilim!"
Mobiltel, 18-19 Kasım’da halka arz oluyorMobiltel, 18-19 Kasım’da halka arz oluyor

İstanbul Namaz Vakitleri 20 Kasım Cumartesi

İmsak
06:21
Sabah
07:50
Öğle
12:55
İkindi
15:26
Akşam
17:49
Yatsı
19:13

İstanbul Nöbetçi Eczaneler20 Kasım Cumartesi

Burgazada Eczanesi
Adalar
Burgazada Eczanesi
Adalar
Burgazada Eczanesi
Adalar
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Iğdır'da geri manevra yapan minibüsün altında kalan kadın öldü

Iğdır'da geri manevra yapan minibüsün altında kalan kadın öldü

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Kastamonu'da 26. Gezici Film Festivali sinemaseverlerle buluşacak

Kastamonu'da 26. Gezici Film Festivali sinemaseverlerle buluşacak

Marmara ve Karadeniz bölgelerindeki vaka artışına karşı aşı önerisi

Marmara ve Karadeniz bölgelerindeki vaka artışına karşı aşı önerisi

Afyonkarahisar'daki sosyal medyadan dolandırıcılık operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı

Afyonkarahisar'daki sosyal medyadan dolandırıcılık operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.