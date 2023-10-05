BEŞİKTAŞ LUGANO MAÇI CANLI İZLE! UEFA Avrupa Konferans Ligi Beşiktaş Lugano maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler

Beşiktaş Lugano maçı canlı yayını için geri sayım devam ediyor. Avrupa Konferans Ligi D Grubu ikinci haftasında Tüpraş Stadı'nda oynanacak maçta İsrail Futbol Federasyonundan David Fuxman düdük çalacak. Fuxman'ın yardımcılıklarını Omer Barbiro ve Rostislav Talis üstlenecek. Maçın dördüncü hakemi ise Erez Papir olacak. Beşiktaş Lugano maçı canlı izleme ekranı sporseverler tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. İşte Beşiktaş Lugano maçının canlı yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri...

BEŞİKTAŞ LUGANO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Beşiktaş Lugano maçı bugün (5 Ekim 2023 Perşembe) saat 19.45'te başlayacak.

BEŞİKTAŞ LUGANO MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş Lugano maçı EXXEN'de canlı olarak ekrana gelecek.

BEŞİKTAŞ LUGANO MAÇINDA MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş muhtemel 11'i: Ersin, Rosier, Amartey, Colley, Masuaku, Salih, Amir, Ghezzal, Zaynutdinov, Muleka, Aboubakar

Lugano muhtemel 11'i: Saipi, Hajrizi, Hajdari, Marques, Espinoza, Macek, Sabbatini, Grgic, Cimignani, Aliseda, Vladi

UEFA AVRUPA KONFERANS LİGİ D GRUBU PUAN DURUMU

1- Beşiktaş 1

2- Club Brugge 1

3- Bodo Glimt 1

4- Lugano 1

HER 2 TAKIM DA GRUPTA İLK HAFTA BERABERE KALDI

Beşiktaş ve Lugano bu sezonki Avrupa maceralarına eşitlikle başladı.

Beşiktaş, D Grubu'ndaki ilk maçında Club Brugge ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı.

Lugano'nun Bodo Glimt'i ağırladığı maç ise golsüz sona erdi.

MERT GÜNOK KARŞILAŞMADA YOK

Siyah beyazlıların, Lugano karşısına kaleci Mert Günok'tan yoksun çıkması bekleniyor.

Adana Demirspor maçında sakatlanarak yerini Ersin Destanoğlu'na bırakan tecrübeli kaleci, sakatlığı nedeniyle Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Konyaspor ile oynanan karşılaşmada da görev yapamamıştı.

Teknik direktör Şenol Güneş de Konyaspor maçı sonrasında düzenlenen basın toplantısında Mert'in Lugano maçında görev alamayacağını belirtmişti.

Mert'in yanı sıra sakatlıkları nedeniyle Kayserispor, Adana Demirspor ve Konyaspor karşılaşmalarında görev alamayan Gedson Fernandes forma giyemeyecek. Öte yandan Ante Rebic'in durumu belirsizliğini koruyor.

Takımla çalışmaların bir kısmına katılan iki oyuncunun Lugano karşısında görev alıp almayacağı yapılacak son antrenmandan sonra belli olacak.

