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Beşiktaş Meydan’da takla atan araç karşı şeritteki araca çarptı: 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 04.08.2019 08:21 | Son Güncelleme

Beşiktaş’tan Karaköy istikametine seyreden ve iddiaya göre aşırı hızlı olan otomobil, takla attıktan sonra karşı şeritteki araçla çarpıştı.

Beşiktaş’tan Karaköy istikametine seyreden ve iddiaya göre aşırı hızlı olan otomobil, takla attıktan sonra karşı şeritteki araçla çarpıştı. Takla atan otomobilin motoru fırlarken, sürücü yaralandı.
Kaza, saat 07.10 sularında Beşiktaş Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Barbaros Bulvarı’ndan Karaköy istikametine seyreden iddiaya göre aşırı hızlı olan ve sürücüsünün kimliği belirlenemeyen 34 VF 7750 plakalı otomobil kontrolden çıktı. Otomobil daha sonra refüjdeki demir parmaklıkları parçalayıp takla atarak karşı şeritten Ortaköy istikametine giden Mehmet Can Güven idaresindeki 34 BGF 605 araca çarptı. Bu sırada otomobilin motoru dışarı fırlarken, ismi henüz belirlenemeyen otomobil sürücüsü yaralandı.
Sürücü Güven ise kazayı yara almadan atlattı. Haber verilmesi üzerine sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. polis çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ise yaralıyı ambulansa alarak ilk müdahaleyi yaptı.
Kaza nedeniyle Beşiktaş Ortaköy istikametine trafik tek şeritten sağlandı.
Sağlık ekipleri yaralıyı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırırken, yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Polis ekipleri parçalanan demir parmaklıkları kendi elleriyle toplayarak, yolu açmaya çalıştı. Kazaya karışan araçlar, çekici yardımıyla alınırken, tek şeritten sağlanan trafik ise araçların kaldırılmasıyla normale döndü.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Beşiktaş Meydan’da takla atan araç karşı şeritteki araca çarptı: 1 yaralı

Beşiktaş Meydan’da takla atan araç karşı şeritteki araca çarptı: 1 yaralı

Beşiktaş Meydan’da takla atan araç karşı şeritteki araca çarptı: 1 yaralı

Beşiktaş Meydan’da takla atan araç karşı şeritteki araca çarptı: 1 yaralı

Beşiktaş Meydan’da takla atan araç karşı şeritteki araca çarptı: 1 yaralı

Beşiktaş Meydan’da takla atan araç karşı şeritteki araca çarptı: 1 yaralı

Beşiktaş Meydan’da takla atan araç karşı şeritteki araca çarptı: 1 yaralı

Beşiktaş Meydan’da takla atan araç karşı şeritteki araca çarptı: 1 yaralı

Beşiktaş Meydan’da takla atan araç karşı şeritteki araca çarptı: 1 yaralı

Beşiktaş Meydan’da takla atan araç karşı şeritteki araca çarptı: 1 yaralı

Beşiktaş Meydan’da takla atan araç karşı şeritteki araca çarptı: 1 yaralı

Beşiktaş Meydan’da takla atan araç karşı şeritteki araca çarptı: 1 yaralı

Beşiktaş Meydan’da takla atan araç karşı şeritteki araca çarptı: 1 yaralı
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