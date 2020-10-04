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Beşiktaş Meydanı’nda drone destekli korona virüs denetimi

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.10.2020 16:03 | Son Güncelleme

İstanbul Emniyet Müdürlüğü İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği ekipleri, Beşiktaş Meydanı’nda drone destekli korona virüs denetimi yaptı.Korona virüsle mücadele kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği ve Turizm Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Beşiktaş Meydanı’nda drone destekli bir denetim gerçekleştirildi.Polis ekipleri Beşiktaş Meydanı’nda vatandaşları maske ve sosyal mesafe konusunda uyardı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği ekipleri, Beşiktaş Meydanı’nda drone destekli korona virüs denetimi yaptı.
Korona virüsle mücadele kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği ve Turizm Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Beşiktaş Meydanı’nda drone destekli bir denetim gerçekleştirildi.
Polis ekipleri Beşiktaş Meydanı’nda vatandaşları maske ve sosyal mesafe konusunda uyardı. Ayrıca denetimlerde İngilizce sesli komutlar verebilen drone da kullanıldı. Maske ve sosyal mesafeye uymayan vatandaşlar drone yardımıyla tespit edilerek uyarıldı. İnsansız Hava Araçları Büro Amirliğine ait drone çevredeki vatandaşların da ilgisini çekti. Uyarıların ardından maskelerini takan ve sosyal mesafeye uyan vatandaşlar yollarına devam etti.

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