Beşiktaş Ortaköy’de henüz bilinmeyen bir nedenle yolda çökme meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine gelen Beşiktaş Belediyesi ekipleri, çalışma başlattı.

Be\u015fikta\u015f Ortak\u00f6y\u2019de hen\u00fcz bilinmeyen bir nedenle yolda \u00e7\u00f6kme meydana geldi. \u0130hbar \u00fczerine olay yerine gelen Be\u015fikta\u015f Belediyesi ekipleri, \u00e7al\u0131\u015fma ba\u015flatt\u0131. \nEv sahibi \u015foka girdi! Kirac\u0131 eve 40 arkada\u015f\u0131yla gelip...Sava\u015ftepe'de otomobil tarlaya u\u00e7tu: 1 \u00f6l\u00fc, 1 yaral\u0131Kanalizasyon \u00e7al\u0131\u015fmas\u0131nda f\u0131rlayan ta\u015f\u0131n \u00e7arpt\u0131\u011f\u0131 kad\u0131n a\u011f\u0131r yaraland\u0131
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