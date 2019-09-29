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Beşiktaş Ortaköy’de henüz bilinmeyen bir nedenle yolda çökme meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine gelen Beşiktaş Belediyesi ekipleri, çalışma başlattı.

YAŞAM HABERLERİ  | 29.09.2019 16:08 | Son Güncelleme

Beşiktaş Ortaköy’de henüz bilinmeyen bir nedenle yolda çökme meydana geldi.

Beşiktaş Ortaköy’de henüz bilinmeyen bir nedenle yolda çökme meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine gelen Beşiktaş Belediyesi ekipleri, çalışma başlattı.

Beşiktaş Ortaköy’de henüz bilinmeyen bir nedenle yolda çökme meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine gelen Beşiktaş Belediyesi ekipleri, çalışma başlattı.

Beşiktaş Ortaköy’de henüz bilinmeyen bir nedenle yolda çökme meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine gelen Beşiktaş Belediyesi ekipleri, çalışma başlattı.

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