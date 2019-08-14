BEŞİKTAŞ PARK KAPILARI AÇILDI

Haber-Kamera: Ümit UZUN-Harun UYANIK/İSTANBUL(DHA)
Liverpool ve Chelsea arasında oynanacak UEFA Süper Kupa Final maçını izlemek için Beşiktaş Park etrafında bekleyen binlerce taraftar, kapıların açılmasıyla birlikte stada alındı. Dolmabahçe’de bulunan stadın çevresinde sloganlar atarak bekleyen taraftarlar, stada girişlerin başlamasıyla birlikte sevinç yaşadı.
Görüntü Dökümü:
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-Binlerce taraftarın stadyum çevresinde bekleyişi
-Taraftarların stadyum girişlerine gitmesi
-Stadyuma giriş ve bilet kontrolü
-Genel ve detaylar
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