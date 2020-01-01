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  4. Beşiktaş sahilinde silahla intihar etti (1)

Beşiktaş sahilinde silahla intihar etti (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.01.2020 11:50 | Son Güncelleme

BEŞİKTAŞ sahilinde bir kişi başına silahla ateş ederek intihar etti.  Olay Beşiktaş Sahilindeki iskelenin yakınında saat 11.15 sıralarında meydana geldi.

Oğuzcan YAZAR-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL, (DHA) BEŞİKTAŞ sahilinde bir kişi başına silahla ateş ederek intihar etti.
Olay Beşiktaş Sahilindeki iskelenin yakınında saat 11.15 sıralarında meydana geldi. Görgü tanıklarının ifadesine göre, telefonla konuştuğu kişiyle tartışan bir erkek, telefonu kapattıktan sonra sahilden o anda geçmekte olan vatandaşlara "Allah'a emanet olun" dedi. Yanındaki silahı çıkartıp başına ateş eden kişi, ağır bir şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekipleri kanlar içinde yerde yatan adamın öldüğünü belirledi. Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.

(FOTOĞRAF)

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