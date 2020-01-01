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  4. Beşiktaş sahilinde silahla intihar etti

Beşiktaş sahilinde silahla intihar etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.01.2020 12:50 | Son Güncelleme

BEŞİKTAŞ sahilinde 30 yaşlarında bir erkek yanındaki silahla intihar etti.

Oğuzcan YAZAR-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL, (DHA) BEŞİKTAŞ sahilinde 30 yaşlarında bir erkek yanındaki silahla intihar etti. İntihar eden adamın üzerinden kimlik çıkmazken silah sesleri nedeniyle çevrede panik yaşandı.
Olay, Beşiktaş, Hayrettin İskelesi Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sahile gelen bir erkek telefonda konuştuğu kişiyle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine kişi sinirlenerek telefonunu denize fırlattıktan sonra bağırmaya başladı. Öfkesini kontrol edemeyen kişi ardından silahını çıkararak havaya bir el ateş açtı. Bir kişinin çevreye ateş açtığını gören vatandaşlar büyük panik yaşadı. Kısa bir süre sonra havaya ateş açan adam bu kez silahla başına ateş ederek intihar etti. Kanlar içinde yere yığılan kişiyi gören çevredekiler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri intihar eden kişiyi hayata döndürmek için uzun süre çaba sarf etti. Ancak sağlık görevlilerin çabaları sonuçsuz kalırken kişinin hayatını kaybettiği tespit edildi.

ALLAH'A EMANET OLUN DEDİKTEN SONRA İNTİHAR ETTİ
İntihar eden kişinin telefonda biriyle konuşup tartıştığını belirten görgü tanığı, "Telefonunu denize attı. Bağırmaya başladı. Sonra 'Allah'a emanet olun' dedi, kafasına doğru ateş etti. Bunun öncesinde telefonla konuşuyordu. Baya bağırıp çağırdı. Sonrada intihar etti" ifadelerini kullandı.

SİLAH SESLERİ NEDENİYLE PANİK YAŞANDI
Beşiktaş sahilinde silah seslerinin duyulması üzerine vatandaşların panik yaşadığı görüldü. Kimi vatandaşlar yaşananları izlerken kimi vatandaşlar ise olay yerinden uzaklaştı.
İntihar eden kişinin hayatını kaybettiğinin tespit edilmesinin ardından polis ekipleri olayın gerçekleştiği noktada güvenlik şeridi çekerek incelemelerde bulundu. Ekiplerin olay yerindeki ilk incelemelerinde kişinin üzerinden kimlik çıkmadı.

(FOTOĞRAF)

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