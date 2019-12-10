Beşiktaş saldırısında şehit olanlar anıldı

Bugün Dolmabahçe'de Vodafone Arena Stadı yakınlarında düzenlenen terör saldırılarının 3. yıldönümü... 10 Aralık 2016'da gerçekleşen terör saldırılarında 40'ı polis 47 kişi şehit oldu, 166 kişi de yaralandı.

Saldırılara ilişkin ortaya çıkan görüntülerde Üsküdar sahilinde iki gencin gitar çalarken patlama anı görüntülenmiş ve hafızalara böyle kazınmıştı.

Tüm Türkiye'yi yasa boğan saldırılarda şehit olanlar her zaman olduğu gibi saldırılarının 3. yıl dönümünde de unutulmadı.

İLETİŞİM BAŞKANLIĞI'NDAN PAYLAŞIM



Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, sosyal medyadan video paylaştı.

"UNUTMADIK, UNUTMAYACAĞIZ"



Emniyet Genel Müdürlüğü, 3 yıl önce Beşiktaş-Bursaspor karşılaşmasının ardından Vodafone Park yakınında terör örgütü PKK tarafından düzenlenen saldırının 3'üncü yıl dönümünde Twitter hesabından video paylaştı. '10 Aralık 2016 İstanbul Beşiktaş. Unutmadık, unutmayacağız. Saygı ve rahmetle anıyoruz' notu ile paylaşılan videoda, çevik kuvvet polislerinin eğitim sırasında şehit olan meslektaşlarının tek tek isimlerini okuması yer aldı. Görüntüde, saldırıda şehit olan polislerin fotoğrafları da yer aldı.

Tarih: 10 Aralık 2016

Yer: İstanbul Beşiktaş Vodafone Arena Stadı

Saldırıyı Gerçekleştiren Terör Örgütü: TAK#TürkiyedekiTerörSaldırıları pic.twitter.com/F40KvSsANO — T.C. İletişim Başkanlığı (@iletisim) December 9, 2019

"BUGÜN SİYAH!"



Beşiktaş, yaptığı paylaşımda "Sizleri unutmadık, unutmayacağız... Tarih 10 Aralık 2016, bugün siyah! Şehitlerimizi saygıyla ve rahmetle anıyoruz." ifadelerini kullandı.

Sizleri unutmadık, unutmayacağız...

Tarih 10 Aralık 2016, bugün siyah!

Şehitlerimizi saygıyla ve rahmetle anıyoruz. pic.twitter.com/AEutHT00RQ — Beşiktaş JK (@Besiktas) December 10, 2019



