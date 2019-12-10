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Beşiktaş saldırısında şehit olanlar anıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.12.2019 11:35 | Son Güncelleme

İstanbul'da 10 Aralık 2016'da Dolmabahçe'de bulunan Vodafone Arena Stadı yakınlarında düzenlenen iki ayrı terör saldırısında 40'ı polis 47 kişi şehit oldu, 166 kişi de yaralandı. İstanbul'un birçok bölgesinden duyulan patlama anı Üsküdar sahilde gitar çalan gençlerin kamerasına yansımıştı. Tüm Türkiye'yi yasa boğan saldırıların 3. yıldönümünde şehit olanlar anıldı.

Bugün Dolmabahçe'de Vodafone Arena Stadı yakınlarında düzenlenen terör saldırılarının 3. yıldönümü... 10 Aralık 2016'da gerçekleşen terör saldırılarında 40'ı polis 47 kişi şehit oldu, 166 kişi de yaralandı.

Saldırılara ilişkin ortaya çıkan görüntülerde Üsküdar sahilinde iki gencin gitar çalarken patlama anı görüntülenmiş ve hafızalara böyle kazınmıştı.

Tüm Türkiye'yi yasa boğan saldırılarda şehit olanlar her zaman olduğu gibi saldırılarının 3. yıl dönümünde de unutulmadı.

İLETİŞİM BAŞKANLIĞI'NDAN PAYLAŞIM

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, sosyal medyadan video paylaştı.

"UNUTMADIK, UNUTMAYACAĞIZ"

Emniyet Genel Müdürlüğü, 3 yıl önce Beşiktaş-Bursaspor karşılaşmasının ardından Vodafone Park yakınında terör örgütü PKK tarafından düzenlenen saldırının 3'üncü yıl dönümünde Twitter hesabından video paylaştı. '10 Aralık 2016 İstanbul Beşiktaş. Unutmadık, unutmayacağız. Saygı ve rahmetle anıyoruz' notu ile paylaşılan videoda, çevik kuvvet polislerinin eğitim sırasında şehit olan meslektaşlarının tek tek isimlerini okuması yer aldı. Görüntüde, saldırıda şehit olan polislerin fotoğrafları da yer aldı.

"BUGÜN SİYAH!"

Beşiktaş, yaptığı paylaşımda "Sizleri unutmadık, unutmayacağız... Tarih 10 Aralık 2016, bugün siyah! Şehitlerimizi saygıyla ve rahmetle anıyoruz." ifadelerini kullandı.


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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Vodafone Arena terör saldırıları

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