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Beşiktaş saldırısında yaralanan polis şehit oldu!

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.05.2019 13:39 | Son Güncelleme

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 2016'da Beşiktaş'taki saldırıda ağır yaralanan polis memuru Muammer Ateş'in tedavi gördüğü hastanede şehit olduğunu bildirdi.

Beşiktaş saldırısında yaralanan polis şehit oldu!

Vali Yerlikaya, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımında "10 Aralık 2016'da Beşiktaş Vodafone Park'ta oynanan müsabaka sonrasında yapılan hain saldırıda ağır yaralanan polis memurumuz Muammer Ateş, tedavi gördüğü hastanede bugün şehit oldu." ifadelerini kullandı.

Şehit Ateş'e rahmet dileyen Vali Yerlikaya, şehidin ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileklerini iletti.

Muammer Ateş (31), mesleğe başladıktan 3 ay sonra Beşiktaş'taki saldırıda yaralanmıştı.

Şehidin cenazesinin bugün Trabzon'a, oradan da kara yoluyla memleketi Bayburt'a götürülmesi bekleniyor.

AA

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Ali Yerlikaya Muammer Ateş polis

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