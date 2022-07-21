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Beşiktaş - Sampdoria maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş - Sampdoria hangi kanalda?

21.07.2022 09:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş - Sampdoria maçının ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ekrana geleceği vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Çok sayıda futbolsever internette yaptıkları araştırmalara hız verdi. Siyah beyazlıların, İtalya Serie A ekibi Sampdoria ile karşı karşıya geleceği maç için geri sayım sürüyor. Peki Beşiktaş - Sampdoria maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş - Sampdoria hangi kanalda? Ayrıntılar haberimizde...

Beşiktaş - Sampdoria maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş - Sampdoria hangi kanalda?

Beşiktaş - Sampdoria maçının ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ekrana geleceği futbolseverler tarafından merak edildi. Vodafone Park'ta oynanacak karşılaşmanın detaylarını öğrenmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında "Beşiktaş - Sampdoria maçı ne zaman, saat kaçta?", "Beşiktaş - Sampdoria hangi kanalda?" başlıklarını sorguluyor. İşte heyecanla beklenen maça ilişkin detaylar...

BEŞİKTAŞ - SAMPDORİA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Beşiktaş - Sampdoria maçı 30 Temmuz Cumartesi günü oynanacak.

Beşiktaş ile Sampdoria saat 19.00'da kozlarını paylaşacak.

BEŞİKTAŞ - SAMPDORİA MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş - Sampdoria hazırlık maçı ile ilgili henüz canlı yayın bilgisi bulunmuyor.

Maça ilişkin detaylar belli olduğunda haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

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Anahtar Kelimeler:
beşiktaş
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