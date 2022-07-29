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Beşiktaş Sampdoria maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı izlenecek?

29.07.2022 15:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş Sampdoria maçı bu hafta oldukça müthiş bir mücadeleye sahne olacak. Süper Lig'de yeni sezon öncesi hazırlık çalışmalarına devam eden siyah-beyazlı ekip yarın akşam İtalyan ekip Sampdoria ile karşılaşacak. Heyecan dolu mücadele öncesinde Beşiktaş Sampdoria maçının canlı yayın bilgileri belli oldu. Peki, Beşiktaş Sampdoria maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı izlenecek?

Beşiktaş Sampdoria maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı izlenecek?

Beşiktaş Sampdoria maçı için nefesler tutuldu. Beşiktaş, Süper Lig'de sezonun ilk hafta maçları öncesinde hazırlıklarına devam ediyor. Süper Lig'e bomba gibi bir giriş yapmak isteyen Beşiktaş, hazırlık maçında Sampdoria karşısında sınav verecek. Peki, Beşiktaş Sampdoria maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı izlenecek? İşte maçın canlı yayın bilgileri.

BEŞİKTAŞ SAMPDORİA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Beşiktaş Sampdoria hazırlık maçı 30 Temmuz Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak. Kritik mücadeleyi canlı izlemek isteyen futbolseverler TRT Spor ekranlarında karşılaşmayı izleyebilecek.

BEŞİKTAŞ ALTINCI HAZIRLIK MAÇINA ÇIKACAK

Beşiktaş, bu sezon öncesinde oynadığı dört hazırlık maçında da gösterdiği performansla dikkat çekti. Alman ekibi Werder Bremen'i ilk hazırlık maçında 2-1'lik skorla geçen Beşiktaş daha sonrasında Viktoria Plzen ile 0-0 berabere kalmıştı. Son olarak Mainz 05 takımıyla karşılaşan Beşiktaş o mücadeleyi de 1-0'la geçerek mücadeleyi kazanmayı bilmişti. Son olarak İngiliz ekip Wolverhampton'la karşılaşan Beşiktaş bu mücadeleden 3-0'lık yenilgiyle ayrılmıştı. En son Alaves ile karşılaşacak Beşiktaş o mücadeleden de 2-1'lik yenilgiyle ayrıldı.

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