HABER

Beşiktaş şehidinin babasından saldırının failini yakalayan güvenlik güçlerine teşekkür

YAŞAM HABERLERİ  | 13.06.2019 16:19 | Son Güncelleme

İSTANBUL'da Beşiktaş Vodafone Park Stadı'nda terör örgütü PKK'nın düzenlediği bombalı saldırıda şehit olan otobüs şoförü Ahmet Dokuyucu'nun Kahramanmaraş'ta yaşayan babası Habip Dokuyucu, saldırının faillerinden Mesut Bakar'ı yakalayan güvenlik güçlerine teşekkür etti.

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- İSTANBUL'da Beşiktaş Vodafone Park Stadı'nda terör örgütü PKK'nın düzenlediği bombalı saldırıda şehit olan otobüs şoförü Ahmet Dokuyucu'nun Kahramanmaraş'ta yaşayan babası Habip Dokuyucu, saldırının faillerinden Mesut Bakar'ı yakalayan güvenlik güçlerine teşekkür etti. Hakkari İl jandarma Komutanlığı tarafından salı günü Yüksekova İlçesi Bölük Köyü Çatalkaya Mezrası'na yapılan operasyonda yakalanan teröristin 10 Kasım 2016'da Beşiktaş Vodafone Park Stadyumu'nda 46 kişinin şehit olduğu bombalı saldırının faillerinden Mesut Bakar olduğu ortaya çıktı. Saldırı sırasında çevik kuvvet polislerini taşıyan otobüsün şoförlüğünü yapan ve patlamada şehit olan 4 çocuk babası İETT şoförü Ahmet Dokuyucu'nun Kahramanmaraş'ın Elmalar Mahallesi'nde yaşayan babası Habip Dokuyucu, halen oğlunun acısını yaşadığını söyledi. Oğlunun şehit olduğu saldırının faillerinden birinin yakalanmasının yüreklerine su serptiğini belirten Dokuyucu, "O hain şimdi elime geçsin derisini yüzerim. Elimden gelse, kanun yetki olsa ipe çektiririm. Ama sağ olsun devletimiz peşlerinde. Yakalamışlar çok memnun oldum. Allah öyle bir acıyı bir daha vatanımıza, milletimize göstermesin. Şehit olanlarda geriye gelinler ve çocuklar kaldı Allah kimsenin başına vermesin. Ama şehit oldu diye de gurur duyuyoruz. Ben de 74 Barış Harekatı'na katıldım, Kıbrıs gazisiyim. Devletimiz sağ olsun, milletimizin başı sağ olsun. Ama o hain elime geçsin onun hakkından gelirim" diye konuştu. 'ALLAH'IM ONLARI KORUSUN' Teröristi yakalayan güvenlik güçlerine de teşekkür eden Dokuyucu, "Yakalayanlara bol dua ediyoruz. Allah güçlerini artırsın, ne muratları varsa versin, çocuklarının hayrını görsün. Allah'ım onları korusun her zaman" dedi.

Bu cihazla internet evinizin her yerinden çekecek!Bu cihazla internet evinizin her yerinden çekecek!
Antalya’da 12 saatlik nefes kesen çoban kurtarma operasyonuAntalya’da 12 saatlik nefes kesen çoban kurtarma operasyonu
Sağlık ekiplerinin müdahalesini kabul etmedi, beyin kanamasından öldüSağlık ekiplerinin müdahalesini kabul etmedi, beyin kanamasından öldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Milyonlarca kredi kartı sahibini ilgilendiriyor

Milyonlarca kredi kartı sahibini ilgilendiriyor

Körfez'de peş peşe patlama ve saldırılar

Körfez'de peş peşe patlama ve saldırılar

Antalya'da hastanede patlama!

Antalya'da hastanede patlama!

Burak Yılmaz transfer kararını verdi!

Burak Yılmaz transfer kararını verdi!

Assange'nin ABD'ye iadesine onay çıktı!

Assange'nin ABD'ye iadesine onay çıktı!

'İmamoğlu bir proje mi?' sorusuna flaş yanıt

'İmamoğlu bir proje mi?' sorusuna flaş yanıt

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Çorum'da hortum! Hasar büyük...

Çorum'da hortum! Hasar büyük...

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Ziyaretçi akını! Çıplak ayakla girip poşetle topluyorlar

Ziyaretçi akını! Çıplak ayakla girip poşetle topluyorlar

Saçlarını yaptırmak için kuaföre gitti, hayatı kabusa döndü

Saçlarını yaptırmak için kuaföre gitti, hayatı kabusa döndü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Esenyurt'ta kötü kokular yayılan daireden vahşet çıktı

Esenyurt'ta kötü kokular yayılan daireden vahşet çıktı

İntihar mı, kaza mı? Pencereden düşen engelli kadın hayatını kaybetti

İntihar mı, kaza mı? Engelli kadının şüpheli ölümü

Çok konuşulan tabela değiştirildi

Çok konuşulan tabela değiştirildi

Müşteriye kaba davranan pazarcıya belediyeden şaşırtan ceza

Müşteriye kaba davranan pazarcıya belediyeden şaşırtan ceza

Çorum'da hortum büyük hasar yarattı

Çorum'da hortum! Hasar büyük...

Terlik 'silah' sayıldı: Mağdurken suçlu olduk

Terlik 'silah' sayıldı: Mağdurken suçlu olduk

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.