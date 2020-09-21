Beşiktaş, Sergen Yalçın'ın son koronavirüs testinin negatif çıktığını açıkladı

Beşiktaş, Sergen Yalçın'ın koronavirüs testinin negatif çıktığını açıkladı.
Mario Mandzukic ile anlaşma sağlandı!
Yılın bombası resmen patlıyor!
Galatasaray maçı öncesi ülkeyi karıştırdı...
Beşiktaş, Ahmet Çakar'ı mahkemeye verdi
İşte dev derbinin favorisi!
Trabzonspor'da Sörloth'un yerine 2 isim
Vedat Muriç'e koronavirüs şoku! Test sonucu...
Genç yıldız için resmi transfer teklifi
Pirlo'dan galibiyetli başlangıç
UEFA'dan Cüneyt Çakır'a görev
Fenerbahçe istiyordu... Zahavi'nin yeni takımı herkesi şaşırttı!
'Nazım Sangare süreci kapanmıştır'
6 hakem koronavirüse yakalandı
Okuyucu Yorumları 0 yorum