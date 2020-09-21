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Beşiktaş, Sergen Yalçın'ın son koronavirüs testinin negatif çıktığını açıkladı

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 21.09.2020 18:43 | Son Güncelleme

Beşiktaş, teknik direktör Sergen Yalçın'ın Covid-19 testinin negatif çıktığını açıkladı.

Beşiktaş, Sergen Yalçın'ın son koronavirüs testinin negatif çıktığını açıkladı

Beşiktaş, Sergen Yalçın'ın koronavirüs testinin negatif çıktığını açıkladı.

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