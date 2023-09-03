BEŞİKTAŞ SİVASSPOR MAÇI CANLI İZLE! Süper Lig Beşiktaş Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler!

Beşiktaş Sivasspor maçının canlı yayını için geri sayım devam ediyor. Süper Lig'in 4. haftasında oynanacak bu karşılaşmayı Hakem Zorbay Küçük yönetecek. Küçük'ün yardımcılıklarını Esat Sancaktar ve Mustafa Savranlar üstlenecek. Maçın dördüncü hakemi ise Turgut Doman olarak açıklandı. Beşiktaş Sivasspor maçı canlı izleme ekranı arama motorlarında sorgulanıyor. İşte Beşiktaş Sivasspor maçının canlı yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri...

BEŞİKTAŞ SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Beşiktaş Sivasspor maçı bugün (3 Eylül 2023 Pazar) saat 19.15'te başlayacak.

BEŞİKTAŞ SİVASSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş Sivasspor maçı canlı olarak BeIN Sports'ta ekrana gelecek.

BEŞİKTAŞ SİVASSPOR MAÇINDA MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş muhtemel 11'leri: Mert, Rosier, Necip, Colley, Onur, Rashica, Salih, Amir, Gedson, Muleka, Aboubakar

Sivasspor muhtemel 11'leri: Ali, Uğur, Appindangoye, Caner, Murat, Charisis, N’Jie, Emrah, Yunus, Gerson, Samu