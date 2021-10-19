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Beşiktaş Sporting Lizbon maçını şifresiz canlı izle! BJK Lizbon maçı CBC Sport izle!

19.10.2021 18:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Merakla beklenen Beşiktaş Sporting Lizbon maçı bu akşam (19 Ekim 2021 Salı) gerçekleştirilecek. Beşiktaş Sporting Lizbon maçı şifresiz ve canlı yayınlanacak. 9 maçta beraberlik yakalayan Beşiktaş 24 maçta mağlup oldu. Şampiyonlar Ligi’nde rakip filelere 44 gol atan Beşiktaş, 87 gol yedi. İşte merak edilenler...

Beşiktaş Sporting Lizbon maçını şifresiz canlı izle! BJK Lizbon maçı CBC Sport izle!

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Beşiktaş ile Sporting Lizbon kozlarını paylaşacak. Vodafone Park’ta gerçekleştirilecek Beşiktaş ile Sporting Lizbon maçı BJK Lizbon maçı Exxen Spor ile CBC Sport üzerinden şifresiz ve canlı yayınlanacak. Avrupa’nın en büyük futbol organizasyonunda 8. kez performans sergileyen Beşiktaş, 46 karşılaşmada 13 kez üstünlük kurdu. İşte merak edilenler...

BEŞİKTAŞ LİZBON MAÇI CANLI İZLE!

Hafta sonunda Galatasaray ile gerçekleştirilecek derbinin öncesinde moral depolama peşinde olan Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki 227. maçına çıkacak. Beşiktaş 226 maçta 84 kez üstünlük sağlarken 95 karşılaşmada mağlup oldu, 47 karşılaşma ise berabere sona erdi.

Beşiktaş Sporting Lizbon maçını şifresiz canlı izle! BJK Lizbon maçı CBC Sport izle!

CBC Sport TV kanalını izleyebilmek için çanak antenin AzerSpace 1/Africasat 1a uydusuna ayarlı olması gerekir. AzerSpace 1/Africasat 1a uydusuna dönük çanak anteni varsa eğer, uydu cihazınızın kurulum menüsünden frekans ekle (bazı cihazlarda transponder ekle, manuel kanal arama veya benzeri olabilir) menüsü açılmalı. Sonrasında uydu adı kısmında "AzerSpace 1/Africasat 1a" seçin.

Uydu seçimini yapıldıktan sonra bir alt kısmında bulunan frekans kısmına 11134 sayısını girilir. Polarizasyon kısmında H - Yatay seçilir. Sembol kısmına 27500 sayısını girilir. FEC değerini bir çok uydu cihazı otomatik seçer, bu değeri değiştirmeyebilirsiniz. Eğer FEC değerini değiştirmek isterseniz CBC Sport TV yayınının FEC'i 5/6. Bütün frekans değerlerini düzgün girdikten sonra aramayı başlatıp yayınınızı izleyebilirsiniz.

BEŞİKTAŞ LİZBON EXXEN NASIL İZLENİR?

Exxen UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi gibi maçların yayın hakkını elinde bulunduruyor. Maçı Exxen'den izlemek için exxen.com sitesine girin. Ana sayfadaki "Adı Soyadı" ve "E-Posta Adresi" alanlarını doldurun. Sonrasındaki kısımkara telefon numarası ve şifre girin. Üyelik sözleşmesini de kabul ettikten sonra "Devam Et" butonuna basın. "EXXENSPOR" üyelik başlığı altında bulunan "İncele" butonuna tıklayın.

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Futbol Kulübü Lizbon
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