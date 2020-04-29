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  4. Beşiktaş'ta 17 yaşındaki genç dehşet saçtı

Beşiktaş'ta 17 yaşındaki genç dehşet saçtı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.04.2020 22:37 | Son Güncelleme

Beşiktaş'ta 17 yaşındaki gencin direksiyon başına geçerek bir kişinin ölümüne neden olduğu kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Büyükdere Caddesi Maslak yönündeki kaza 26 Mart'ta meydana geldi. Annesi A.Ç.'nin otomobilinin direksiyonuna geçen 17 yaşındaki B.Y.Ç. aşırı hızla giderken direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Savrulan otomobil ikisi seyir halinde 3 araca çarptıktan sonra 4 Levent otobüs duraklarında bekleyen 40 yaşındaki F.S.'ye çarptı. Kazada ağır yaralanan F.S. kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kazada iki sürücü ise hafif yaralandı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, 17 yaşındaki B.Ç.'yi gözaltına aldı. B.Ç. mahkemece 27 Mart'ta tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(DHA)

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